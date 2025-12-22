Солеҳӣ: Шоҳнома метавонад ҳастаи ҳамкориҳои фарҳангии Эрон ва Тоҷикистон бошад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Давлат Сафарзода, муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳошияи дидор бо ҷамъе аз аҳли фарҳанги Эрон бо Сайид Аббос Солеҳӣ, вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ дидор ва гуфтугӯ кард. Дар ин дидор Муҳсин Ҷаводӣ, муовини умури фарҳангии Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ низ ҳузур дошт.
Сайид Аббос Солеҳӣ дар ин дидор бо ишора ба густураи ҳамкориҳои мумкин миёни ду кишвар гуфт: «Дар ҳавзаи фарҳанг, заминаҳои мутааддиде барои таомули муштарак вуҷуд дорад. Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ дар бахшҳое монанди чопу нашр, синамо, театр, мусиқӣ ва дигар риштаҳои фарҳангӣ таҷрибаҳои гуногун дорад, ки бо таваҷҷуҳ ба иштирокоти амиқи фарҳангии Эрон ва Тоҷикистон, қобилияти интиқол ва баҳрабардории муштарак доранд.»
Вай бо ишора ба нақши меҳварии Шоҳнома дар иштироки фарҳангии ду кишвар баён кард: «Ҷарақаи таваҷҷуҳи тоза ба Шоҳнома бо чопу тавзеи ройгони ин асар дар Тоҷикистон зада шудааст, аммо ин танҳо оғози роҳ аст. Шоҳнома метавонад ба унвони як меҳвари муштарак, бистаре барои шаклгирии ҳамкориҳои густурдатар фароҳам кунад; аз баргузории ҳафтаҳои фарҳангии Эрон дар Тоҷикистон ва Тоҷикистон дар Эрон гирифта то нишастҳои илмию пажӯҳишӣ ва барномаҳои фарҳангии тарвиҷӣ.»
Вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ бо таъкид бар лузуми барномарезии мунсаҷим тасреҳ кард: «Метавон Шоҳномаро ба унвони як «ҳастаи матнӣ» дар назар гирифт ва бар асоси он, як барномарезии сесола тарҳрезӣ кард. Албатта ин идеяҳо ниёзманди тадвини дақиқтар ва табдил шудан ба барномаҳои иҷроию зерсохтӣ аст. Қадами нахуст, рафтани китоб ба хонаҳои мардум аст, ки хушбахтона дар Тоҷикистон муҳаққақ шуда ва акнун бояд гомҳои баъдӣ барои табдили Шоҳнома ба рӯҳ, ниҳод ва ҳастаи фикрии ҷомеа бардошта шавад; масире, ки на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои Эрон низ зарурӣ аст.»
Солеҳӣ бо баёни ин ки Шоҳнома сирфан як китоби шеър нест, тасреҳ кард: «Ин асари бузург омезае аз ҳикмат, устура, таърих ва андеша аст ва метавонад фурсатҳои мутааддиде барои фаъолиятҳои фарҳангӣ ва ҳувиятии ду миллат фароҳам кунад. Шоҳнома решаи муштараки ҳувиятии Эрон ва Тоҷикистон аст ва сармоягузории давлати Тоҷикистон дар ин ҳавза, фурсати тозае барои ҳамкориҳои муштарак эҷод кардааст.»
Дар идомаи ин дидор, Давлат Сафарзода, муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо истиқбол аз дидгоҳҳои матраҳшуда гуфт: «Баргузории ҷоизаи Шоҳномахонӣ ба дастури Президенти Тоҷикистон нишондиҳандаи таваҷҷуҳи вижаи мо ба зарфиятҳои ин асар аст ва чунин барномаҳое метавонад дар сатҳи минтақа ва миёни кишварҳои форсизабон густариш ёбад.»
Your Comment