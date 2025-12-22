Бақоӣ: Мушак барои дифоъ аз киёни кишвар аст ва қобили музокира нест

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Исмоил Бақоӣ дар нишасти хабарии худ, ки субҳи имрӯз (душанбе, 1-уми дай моҳ) баргузор шуд, зимни табрики фарорасии моҳи Раҷаб бо ишора ба таҳаввулоти минтақа гуфт: «Минтақаи мо камокон бо мушкили ҳамешагӣ даргир аст ва он чизе ҷуз тадовуми ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ нест; таҳаввулоти Ғазза набояд моро аз он чизе, ки дар Карони Бохтарӣ дар ҳоли вуқӯъ аст, мунҳариф кунад.»
Вай идома дод: «Бархӯрдҳои ғайриинсонӣ, боздошт ва қатл, мисдоқҳое аз ҷиноят алайҳи башарият ва дар ростои ҳамон барномае аст, ки гузоришгари вижаи Фаластин борҳо аз он ба унвони лоиҳаи маҳви истеъмории Фаластин ном бурдааст. Идомаи ин ҷиноятҳо масъулияти кулли кишварҳо ва инсонҳоро барои маҳори қонуншикании режими саҳюнистӣ бештар мекунад.»
Вай дар мавриди амалиётҳои «парчами дурӯғин» барои бадномсозии мухолифони режими саҳюнистӣ, унвон кард: «Ин ки режими саҳюнистӣ собиқаи тӯлонӣ дар тарҳрезӣ ва иҷрои амалиёти парчами дурӯғин дорад, тардиде нест ва барои хелеҳо исбот шудааст; ҷараёне, ки таҳти унвони парвандаи Лавон дар соли 1954 дар Миср маъруф аст. Режим бо сӯистифода аз яҳудиёни мисрӣ маҷмӯи бомбгузориҳо алайҳи манофеи Амрико ва Инглис ва алайҳи китобхонаҳо ва дафтарҳои почта анҷом дод ва ҳадаф ин буд, ки ҳузури нерӯҳои англисиро дар Миср ҳифз кунад. Ин як мавриди комилан рӯшан аст. То соли 2005 режими саҳюнистӣ инкор мекард, аммо расман дар он сол афроди зиндамонда мавриди тақдир қарор гирифтанд ва худи афрод эътироф карданд. Беҳтарин абзор барои муқобила бо онон, ифшо кардан аст.»
Даргирии Украина бояд аз тариқи гуфтугӯ ҳаллу фасл шавад
Сухангӯи дастгоҳи дипломатия дар мавриди иддаои Шӯрои Аврупо дар хусуси таҷҳизонидани Русия дар ҷанги Украина тавассути Эрон, Беларус ва Кореяи Шимолӣ, изҳор дошт: «Ин сирфан як иддаои такрорӣ беш нест. Мо аз ибтидои даргирии Украина эълом кардем, ки бояд мушкилот аз тариқи гуфтугӯ ҳаллу фасл шавад ва ҳеҷ мудохилае надошта ва надорем. Ин ки кишваре робита бо Русия дошта бошад ва интизор дошта бошанд робитаашро қатъ кунад, комилан ғайримантиқӣ аст. Робитаи Эрон ва Русия ба ҳеҷ унвон ба манзалаи зиддият бо кишварҳои дигар нест. Кишварҳои аврупоӣ бояд ба рафтори худ нигоҳ кунанд ва фикр кунанд, ки чаро ба далели рафторҳои хасмонаи НАТО, амнияти Аврупо дар маърази хатар қарор гирифт. Бояд онон дар мавриди амалкардашон посухгӯ бошанд ва раванди иттиҳомзанӣ ба дигаронро мутаваққиф кунанд.»
Вай дар мавриди охирин вазъияти дороии миллати Эрон дар Қатар афзуд: «Ин мавзӯъ яке аз садҳо намунаи бадаҳдии Амрикост. Дар ҷараёни тафоҳуме, ки сурат гирифт, қарор буд амволи мутааллиқ ба миллати Эрон дар дастрас қарор гирад, аммо мутаассифона тарафи амрикоӣ нақзи аҳд кард, ки то ба имрӯз идома дорад.»
Исроил коре ҷуз шарорат ва куштор надорад
Вай дар мавриди вазъияти муқовимат дар минтақа тасреҳ кард: «Фаъолияти режим чизе ҷуз шарорат ва куштор нест. Агар исми инро фаъолият бигузорем, маънояш чизе ҷуз тахриб нест. Ин режим худро мутааллиқ ба минтақа намедонад. Режиме, ки барои худаш паҳнаи ҷуғрофиёӣ ва таърихӣ қоил бошад, чунин куштореро анҷом намедиҳад. Аммо дар мавриди муқовимат, ин ки муқовимат як амри фикрӣ аст. То замоне ки зулм вуҷуд дорад, ба сурати табиӣ идома меёбад. Муқовимат дар батни ҷомеа ва дар дили мардумони минтақа вуҷуд дорад, чаро ки мо бо як мавҷудияти ишғолпараст дар минтақа мувоҷеҳ ҳастем.»
Вай дар идома гуфт: «Ифтитоҳи шашумин давраи радиои Муқовиматро ҳам табрик мегӯям. Ҳафтаи оянда солгарди шаҳодати қаҳрамони устура шаҳид Ҳоҷ Қосим Сулаймониро хоҳем дошт.»
Your Comment