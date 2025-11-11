Раисиҷумҳури Миср бар тақвияти тавофуқоти нишаст бо «Путин» таъкид кард

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Риа Новости, Абдулфаттоҳ ас-Сисӣ, раисиҷумҳури Миср имрӯз душанбе дар дидор бо ҳайати Русиягӣ ба раёсати Сергей Шойгу, дабири Шӯрои амнияти Русия дар Қоҳира дар суханоне бар аҳамияти тақвияти ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ миёни ду кишвар таъкид кард.
Бар асоси эъломи ин расона, дафтари раёсати ҷумҳурии Миср эълом кард: «Раисиҷумҳури Миср ва Шойгу дар мавриди масоили минтақаӣ ва байналмилалӣ ва роҳҳои тақвият ва тавсеаи равобити дуҷониба миёни Миср ва Русия дар заминаҳои мухталиф бо якдигар гуфтугӯ карданд.»
Баёнияи содира аз сӯи дафтари раёсати ҷумҳурии Миср дар ин хусус изофа кард: «Сисӣ дар дидор бо ҳайати Русиягӣ бар аҳамияти тақвияти тавофуқоти ҳосилшуда дар нишасти моҳи май бо Владимир Путин таъкид кард.»
Раисиҷумҳури Миср ҳамчунин бар аҳамияти тақвияти ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо Русия ва талош барои афзоиши ҳаҷми мубодилоти тиҷорӣ миёни ду кишвар таъкид кард.
