Амрико номи Ҷавлонӣ-ро аз феҳристи таҳримҳо ҳазф кард

8 Ноябр 2025 - 09:47
Муовини сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Амрико эълом кард, ки вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва хазонадории ин кишвар номи Абумуҳаммад Ҷавлонӣ-ро аз феҳристи «Террористони ҷаҳонии вижа» ҳазф кардаанд.

Ба гузориши хабаргузории Абно, «Тамми Пиггот», муовини сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Амрико эълом кард: "Дар таърихи 6 ноябр (15 обон), Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид қатъномаеро, ки ба ибтикори Иёлоти Муттаҳида тадвин шуда буд, барои ҳазфи номи Аҳмад ал-Шараъ ва Анас Ҳасан Хаттоб, вазири корҳои дохилии Сурия, аз феҳристи таҳримҳо тасвиб кард."

Вай афзуд: "Имрӯз, вазири корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳида тасмим гирифтааст то Аҳмад ал-Шараъ-ро, ки бо номи Муҳаммад Ҷавлонӣ дар феҳристи «Террористони ҷаҳонии ба вижа таъйиншуда» (SDGT) тибқи фармони иҷроии 13224 сабт шуда буд, аз ин феҳрист хориҷ кунад. Ҳамчунин, Вазорати хазонадории Иёлоти Муттаҳида, Анас Ҳасан Хаттоб-ро мутобиқ бо ҳамон фармони иҷроӣ (бо ислоҳоти баъдӣ) аз феҳристи SDGT ҳазф мекунад."

