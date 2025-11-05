«Заҳрон Мамдонӣ» кист?; Ҷавони мусулмоне, ки шаҳрдори Ню-Йорк шуд

Хабаргузории Абно, Гуруҳи байналмилал: Заҳрон Мамдонӣ аввалин шаҳрдори мусулмони Ню-Йорк аст, ки дар интихоботи шаҳрдорӣ пирӯз шуд.
Заҳрон Мамдонӣ кист?
Заҳрон Мамдонӣ дар соли 1992 мелодӣ (1370 хуршедӣ) дар шаҳри Кампала, пойтахти кишвари Уганда, ба дунё омад. Хонаводаи ӯ пас аз муддате ба Иёлоти Муттаҳида муҳоҷират карданд ва дар Ню-Йорк сокин шуданд.
Падараш Маҳмуд Мамдонӣ, аз устодони барҷастаи улуми сиёсӣ ва ҷомеашиносӣ дар Донишгоҳи Колумбиёст ва модараш Миро Ноир филмсоз аст.
Ҳарчанд иттилооти каме дар бораи дидгоҳи мазҳабии Мамдонӣ ва хонаводааш вуҷуд дорад, аммо бархе манобеъ навиштаанд: Падари Мамдонӣ аз ҷомеаи Хӯҷа аҳли Гуҷароти Ҳинд аст, ки умдатан аз мусулмонони шиъаи дувоздаҳимомӣ ҳастанд. Модари ӯ низ аз хонаводаи ҳинду дар иёлати Панҷоби Ҳинд аст. Манобеи дигаре низ Мамдониро фарде дорои ақоиди шиъаи дувоздаҳимомӣ муаррифӣ кардаанд.
Мамдонӣ таҳсилоти донишгоҳии худро дар риштаи улуми сиёсӣ дар Коллеҷи Боуман дар иёлати Мейни Амрико ба поён расонид ва аз ҳамон даврони донишҷӯӣ ба фаъолиятҳои иҷтимоӣ ва адолатхоҳона рӯй овард.
Фаъолияти расмии Мамдонӣ дар арсаи сиёсӣ аз соли 2019 мелодӣ (1398) оғоз шуд, замоне ки ба унвони узви Ҳизби Демократ номзади Маҷлиси иёлатии Ню-Йорк шуд.
Ӯ дар интихоботи соли 2020 мелодӣ (1399) тавонист бо шикасти намояндаи вақт, ба унвони намояндаи минтақаи 36 Ню-Йорк (шомили Остория ва бахшҳое аз Куинз) вориди Маҷлиси иёлатӣ шавад.
Пирӯзӣ дар интихобот бо шиори «Зиндагии осонтар барои табақаи коргар»
Мамдонӣ аз ҳамон ибтидо бо гароишҳои сотсиалистӣ ва мардумӣ шинохта шуд ва ба суръат дар канори чеҳраҳое монанди Александрия Окасиё-Кортез ба яке аз раҳбарони ҷараёни «Сотсиалистҳои Демократи Амрико» дар Ню-Йорк табдил ёфт.
Аслитарин меҳвари фаъолиятҳои Мамдонӣ бар адолати иқтисодӣ, маскани арзонқиммат, ислоҳи низоми ҳамлу нақли умумӣ ва мубориза бо табъизи нажодӣ ва табақотӣ устувор аст.
Ӯ ҳамвора таъкид дорад, ки «давлати маҳаллӣ бояд зиндагиро барои табақоти коргар осонтар кунад» ва сиёсатварзиро абзоре барои беҳбуди шароити зисти мардуми оддӣ медонад.
Дар тӯли фаъолияти худ дар Маҷлиси иёлатӣ, тарҳҳое дар заминаи афзоиши буҷаи маскани умумӣ, коҳиши ҳазинаҳои ҳамлу нақли шаҳрӣ ва беҳбуди дастрасӣ ба хадамоти беҳдоштӣ ва омӯзишӣ ироа кардааст.
Дар интихоботи шаҳрдории Ню-Йорк дар 4 ноябри 2025 (13 Обон 1404), Заҳрон Мамдонӣ тавонист бо ғалба бар ҳокими собиқи иёлат, Эндрю Куомо, ба унвони шаҳрдори ҷадиди Ню-Йорк интихоб шавад.
Пирӯзии ӯ, ки дар фазое аз норизоии умумӣ нисбат ба ҳазинаҳои болои зиндагӣ рақам хӯрд, ба унвони пирӯзии ҷиноҳи чапи Ҳизби Демократ таъбир шуд.
Мамдонӣ дар ин рақобат бо шиори «Шаҳре, ки битавонем дар он зиндагӣ кунем» вориди майдон шуд ва ваъда дод то бо ислоҳоти сохторӣ, ҳазинаи маскан, омӯзиш ва муроқибат аз кӯдаконро барои шаҳрвандон коҳиш диҳад.
Заҳрон Мамдонӣ дар ҳоли ҳозир дар минтақаи Остория дар шаҳри Ню-Йорк зиндагӣ мекунад. Ӯ алоқаманд ба мусиқии ҳип-ҳоп ва синамои иҷтимоӣ аст ва дар мусоҳибаҳои худ борҳо таъкид карда, ки «сиёсат бояд садои мардуми оддӣ бошад, на ширкатҳои бузург».
Мавозеи Мамдонӣ дар қиболи Эрон ва режими саҳюнистӣ
Ба гузориши рӯзномаи амрикоии Ню-Йорк Пост, Мамдонӣ ба шиддат аз ҳамлаҳои ҳавоии Иёлоти Муттаҳида ба тасҳилоти ҳастаии Эрон интиқод кардааст. Ӯ он иқдомро «иқдоми низомии ғайриқонунӣ ва оғозгари фасли тозае аз бесуботии байналмилалӣ» хондааст.
Дар нигоҳи ӯ, сиёсати Амрико дар мавриди Эрон, аз ҷумла истифода аз зӯр бидуни машварати Кунгра намунае аз «паймоншиканӣ» ва авлавият додан ба ҳазинаҳои низомӣ ба ҷои адолати иҷтимоӣ аст.
Мамдонӣ, мавозеи бисёр интиқодӣ нисбат ба режими саҳюнистӣ иттихоз кардааст. Ӯ режими Исроилро муттаҳам ба иҷрои сиёсатҳои апартэйд дар сарзаминҳои ишғолии Фаластин кардааст.
Шаҳрдори ҷадиди Ню-Йорк аз таҳрими иқтисодӣ ва фарҳангии режими саҳюнистӣ ҳимоят карда ва иқдомоти ин ҷунбишро дар ростои ҳуқуқи байналмилал эълом кардааст.
Рӯзномаи англисии Гардиан дар бораи дидгоҳҳои Мамдонӣ навишт: ин сиёсатмадори мусулмон, иқдомоти Исроил дар Ғаззаро наслкушӣ медонад.
Нашрияи амрикоии Политико дар айни ҳол, навишт, ки Мамдонӣ аз мухолифати сареҳ бо мавҷудияти Исроил худдорӣ кардааст.
Мавозеи Мамдонӣ дар қиболи Трамп
Расонаҳои Амрико, Мамдониро аз мухолифони ҷиддии Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, эълом кардаанд.
Мамдонӣ, таҳдидоти Трамп мабнӣ бар дастгирӣ ё ихроҷи ӯ ба унвони як сиёсатмадори африқоитаборро «ҳамла ба демократия» ва тактике барои саркӯби садои табақоти коргар арзёбӣ кардааст.
Мамдонӣ таъкид дорад, ки Трамп дар давраи риёсатҷумҳурӣ натавониста хостаҳои иқтисодии мардум мисли коҳиши ҳазинаҳои зиндагиро бароварда кунад.
Дар ҳоле ки Трамп, Мамдониро коммунист ва як фоҷиа хонда, Мамдонӣ гуфтааст, ки Трамп мехоҳад оташи ихтилофотро биафрӯзад то шикасти барномаҳояш дар ҳимоят аз табақаи коргарро бипӯшонад.
Трамп, Мамдониро таҳдиде барои идеологияи сиёсӣ ва иқтисодии Иёлоти Муттаҳида муаррифӣ карда ва дар муқобил, Мамдонӣ талоши Трамп барои идеологӣ ҷилва додани ин тақобулро талош барои сарпӯш гузоштан бар расидагӣ накардан ба мушкилоти иқтисодӣ ва маъишатии мардум донистааст.
