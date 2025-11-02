Вокуниши Ниҷерия ба таҳдидоти Доналд Трамп

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз «Ал-Ҷазира», давлати Ниҷерия дар вокуниш ба таҳдидоти ахири Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, эълом кард, ки ба талошҳои худ дар мубориза бо ифротгароӣ идома медиҳад. Ин изҳорот пас аз он сурат гирифт, ки Доналд Трамп, Ниҷерияро ба анҷоми таҳдид алайҳи масеҳиён муттаҳам карда ва ба ин баҳона, ин кишварро дар феҳристи назорати вижа қарор дод.
Вазорати умури хориҷаи Ниҷерия дар ин робита бо судури баёнияе эълом кард: "Давлати федерали Ниҷерия ба дифоъ аз ҳамаи шаҳрвандон, сарфи назар аз нажод, ақида ё дин, идома хоҳад дод."
Ин баёния афзуд, ки Ниҷерия кишвари мазҳабӣ аст, ки ба имон, тасомуҳ, танаввуъ ва фарогирӣ, бар асоси маншурҳои назми байналмилалӣ, эҳтиром мегузорад.
Трамп рӯзи ҷумъа эълом кард, ки Ниҷерия, бузургтарин тавлидкунандаи нафти Африқо ва пурҷамъияттарин кишвари онро дар канори кишварҳое монанди Чин, Мянмар, Кореяи Шимолӣ, Русия ва Покистон, дар феҳристи «кишварҳои мавриди нигаронии вижа», ки озодии мазҳабро нақз мекунанд, қарор додааст.
Трамп пеш аз ин низ дар давраи аввали раёсати ҷумҳурии худ Ниҷерияро дар ин феҳрист қарор дода буд, аммо ҷонишини демократи ӯ, Ҷо Байден, дар соли 2021 онро аз ин феҳрист ҳазф кард.
Трамп дар посте дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: "Масеҳият дар Ниҷерия бо таҳдиди вуҷудӣ мувоҷеҳ аст. Ҳазорон масеҳӣ кушта мешаванд ва исломгароёни ифротӣ масъули ин кушторҳо мебошанд."
Ниҷерия беш аз 200 гурӯҳи қавмӣ дорад, ки масеҳият, ислом ва адёни суннатии дигарро шомил мешавад. Ниҷерия аз муддатҳо пеш шоҳиди мавҷи густардаи хушунат, ба вижа алайҳи шиаён будааст, ки ин саркӯбҳо бо мухолифати давлатҳои мутаволии Амрико мувоҷеҳ нашуда буд.
