Ҳушдори Пизишкони бидуни марз дар бораи сарнавишти даҳҳо ҳазор ғайринизомӣ дар Судон

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз «Ал-Маёдин», Пизишкони бидуни марз нисбат ба хатарҳое, ки даҳҳо ҳазор ғайринизомии овораро дар Фашир баъд аз ҳамлаи Нерӯҳои пуштибонии сареъ ба ин минтақа таҳдид мекунад, ҳушдор дод.
Бар асоси ин гузориш, дар сояи тадовуми кушторҳо дар Судон ва мамониат аз расидани ғайринизомиён ба манотиқи амн, созмони Пизишкони бидуни марз ба шиддат нисбат ба сарнавишти даҳҳо ҳазор тан аз шаҳрвандони судонӣ дар шаҳри Фашир изҳори нигаронӣ кард.
Ин созмон илова кард, ки тасвирҳои ҷадиде, ки бо моҳвора гирифта шуда, саҳнаҳои такондиҳандаеро аз кушторҳои густарда дар шимоли Дарфур нишон медиҳад.
Созмони Милал низ эълом карда, ки беш аз 65 ҳазор нафар маҷбур шудаанд аз рӯзи панҷшанбеи гузашта аз шаҳри Фашир фирор кунанд; ин дар ҳолест, ки даҳҳо ҳазор нафар ҳанӯз дар дохили ин шаҳр гирифтор шудаанд. Қабл аз ҳамлаи мазкур дасти кам 260 ҳазор нафар дар ин шаҳр сукунат доштанд.
Your Comment