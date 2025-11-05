Русия хостори тавзеҳи Амрико дар бораи азсаргирии озмоишҳои ҳастаӣ шуд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории русии ТАСС, Дмитрий Песков эълом кард: Русия пас аз изҳороти Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар хусуси эҳтимоли аз сар гирифтани озмоишҳои ҳастаӣ, мунтазири дарёфти тавзеҳоти расмии ин кишвар аст.
Вай гуфт: "Мо хоҳони шаффофсозии Амрико ҳастем, зеро на Русия ва на Чин ҳеҷ озмоиши ҳастаӣ анҷом надодаанд. Ҳоло наметавонем дақиқ бигӯем раиси ҷумҳури Амрико дақиқан чӣ манзуре доштааст."
Песков таъкид кард, ки Русия ва Чин ҳамчунон ба тааҳҳудоти худ зейли Паймони ҷомеи манъи озмоишҳои ҳастаӣ (CTBT) пойбанд ҳастанд.
Доналд Трамп ахиран иддао карда буд, ки Амрико набояд аз Русия ва Чин дар заминаи ҳастаӣ ақиб бимонад ва бинобар ин, дастури азсаргирии озмоиши таслиҳоти ҳастаиро додааст.
