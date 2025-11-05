Зарбаи бузург алайҳи Трамп ва режими саҳюнистӣ дар қалби Ню-Йорк

Ба гузориши хабаргузории Абно, пойгоҳи хабарии «Қудс» дар гузорише навишт: Пирӯзии Заҳрон Мамдонӣ дар интихоботи шаҳрдории Ню-Йорк, бузургтарин шаҳри Амрико, тайи бомдоди имрӯз як зарбаи бузург ба Трамп ва режими саҳюнистӣ ба шумор меравад, зеро вай ҳам мухолифи сиёсатҳои раиси ҷумҳури кунунии Амрико ва ҳам зидди ҷиноятҳои Тел-Авив алайҳи фаластиниҳо ба шумор меравад.
Дар ин гузориш омадааст: Бар асоси натоиҷи назарсанҷии суратгирифта аз сӯи Си-Эн-Эн, масъалаи Фаластин ва мавзеъгириҳои номзадҳо дар қиболи режими саҳюнистӣ дар раъйи сокинони Ню-Йорк таъсиргузор будааст.
Заҳрон Мамдонии 34-солаи мутаваллиди Уганда дар синни поин ба Ню-Йорк муҳоҷират ва фаъолиятҳои сиёсии худро аз тариқи эҷоди анҷумани донишҷӯии ҳомии Фаластин оғоз кард. Вай дорои мавзеъҳои зиддисаҳюнистӣ буда, ба тавре ки қаблан эълом карда буд, ки агар Нетаняҳу ба Ню-Йорк сафар кунад, ӯро боздошт мекунад. Ин дар ҳолест, ки Заҳрон Мамдонӣ дар Ню-Йорк, ки маркази молӣ ва расонаии аслии лоббиҳои саҳюнистӣ ба шумор меравад, ба пирӯзӣ даст ёфт.
Эйдон Кӯйлер, хабарнигори сайти саҳюнистии «Валла», низ гузориш дод, Заҳрон Мамдонӣ дар тазоҳуротҳо ва эътисобҳо дар ҳимоят аз сокинони Ғазза мушорикат доштааст.
