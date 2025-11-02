Обама: Вазъи Амрико хеле бад аст/ Трамп ва хонаводааш пулдортар шудаанд

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз «Русия ал-Яум», Барак Обама, раиси ҷумҳури собиқи Амрико, дар ҷараёни як суханронӣ дар Ню-Ҷерсӣ дар ҳимоят аз номзади демократи ин минтақа гуфт: "Шароит дар даврони Трамп бадтар шуда ва мардуми одӣ фақиртар шудаанд."
Вай афзуд: "Ин дар ҳолест, ки афроди наздик ба Трамп сарватмандтар шудаанд ва вай талош мекунад таваҷҷуҳи мардумро аз мушкилоти онҳо парешон кунад."
Обама илова кард: "Мо тамоми ин музохрафотро ҳар рӯз дар ахбор мебинем, назарияҳои тавтеа, видеоҳои аҷибу ғариб аз Трамп дар ҳоле ки тоҷе бар сар дорад ва бар рӯи муътаризон фазулот мерезад. Тамоми ин иқдомот барои парешон кардани таваҷҷуҳи шумо аз ин воқеият анҷом мешавад; вазъияти шумо беҳтар нашудааст. Ҳар рӯз дар Амрико Ҳаллоуин аст."
Вай баён дошт: "На он ки мо таваққуи ин авзоъро надоштем, не; аммо таваққуъ надоштем то ин ҳад бад бошад. Ман қаблан ҳушдор дода будам. Мардум ба хотири авзоъи бади иқтисодӣ ба Трамп раъй доданд, аммо шароит бадтар шуд ва танҳо барои Трамп ва хонаводааш беҳтар шудааст. Ҳазинаҳои дармон дар Амрико 2 ё 3 бор афзоиш хоҳад ёфт."
Your Comment