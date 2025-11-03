Робитаҳои Теҳрон ва Маскав устувор аст; энергетика меҳвари ҳамкориҳои Эрон ва Русия

Тибқи гузориши хабаргузории Абно, Ҷаъфар Бандӣ Шарбиёнӣ, узви ҳайати раёсати Шӯрои исломии шаҳри Теҳрон, дар ҳошияи сафари ҳайати эронӣ ба Маскав дар гуфтугӯи ихтисосӣ бо «ТВ БРИКС» бо ишора ба пайвандҳои таърихӣ ва стратегии ду кишвар таъкид кард, ки робитаҳои Теҳрон ва Маскав ҳамеша аз устуворӣ ва аҳамияти вижае бархӯрдор будааст.
Вай дар ин бора афзуд: «Тавофуқоти ахир миёни ду кишвар, чӣ дар чорчӯби ҳамкориҳои БРИКС ва чӣ дар сатҳи дуҷониба, нишон медиҳад, ки дар шароити шаклгирии низоми навини ҷаҳонӣ, Эрон ва Русия ҳамчун ду бозигари қудратманд, пойдор ва таъсиргузор ифои нақш мекунанд».
Шарбиёнӣ бо ишора ба густариши чашмгири ҳавзаҳои ҳамкорӣ миёни Теҳрон ва Маскав тайи ду то се даҳаи гузашта гуфт: «Таъомулоти ду кишвар дар заминаҳои фанноварӣ, иқтисод, молӣ ва мудирияти шаҳрӣ афзоиш ёфтааст, аммо бахши энергетика ҳамчунон ҳамчун авлавияти аслӣ дар дастури кори ҳамкориҳои дуҷониба қарор дорад».
Вай бо баён ин ки нерӯгоҳи атомии Бушаҳр аз муҳимтарин намодҳои ҳамкории Эрон ва Русия дар ҳавзаи энергетика аст, афзуд: «Таҷҳизи ин нерӯгоҳ бо мушорикати мустақими мутахассисон ва донишмандони русӣ дар ҳоли анҷом аст ва умедворем дар ояндаи наздик ба таври комил ба баҳрабардорӣ бирасад».
Бар асоси ин гузориш, сохти нерӯгоҳи атомии Бушаҳр ҳамчун нахустин нерӯгоҳи ҳастаии Эрон ва Ховари Миёна аз соли 1975 оғоз шуд. Дар соли 1992, Эрон ва Русия тавофуқномае барои идомаи ин тарҳ имзо карданд ва дар соли 2011 нахустин воҳиди нерӯгоҳӣ ба баҳрабардорӣ расид. Дар ҳоли ҳозир, ширкати давлатии РосАтом амалиёти сохти воҳидҳои дувум ва севуми ин нерӯгоҳро идома медиҳад.
Ҳамчунин дар сентябри соли 2025, ду кишвар ёддошти тафоҳуме дар заминаи эҳдоси нерӯгоҳҳои ҳастаии кӯчак дар Эрон имзо карданд. Ба гузориши хадамоти хабарии РосАтом, ҳадаф аз ин тавофуқ, густариши ҳамкориҳои фанноварона ва таъмини пойдори энергетика дар чорчӯби ҳамкориҳои БРИКС аст.
Ҳамчунин дар октябри соли ҷорӣ, Муҳаммад Исломӣ, раиси Созмони энергетикаи атомии Эрон, изҳори умедворӣ кард, ки қарордоди ниҳоии марбут ба эҳдоси нерӯгоҳҳои кӯчак миёни ду кишвар ба зудӣ имзо шавад. Вай таъкид кард, ки маҳалли эҳдоси нерӯгоҳ аз сӯи Эрон мушаххас шудааст.
Your Comment