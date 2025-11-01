CNN фош кард: Иқдомоти пушти пардаи Обама алайҳи Трамп

Ба гузориши хабаргузории Абно, шабакаи амрикоии CNN гузориш дод, ки Барак Обама, раисҷумҳури собиқи ин кишвар, дар қиболи сиёсатҳои Доналд Трамп дар заминаҳои мухталиф ба вижа алайҳи демократҳо ба шиддат нигарон аст.
Дар ин гузориш омадааст, ки Обама баъд аз он ки дар давраи Байден камтар дар муқобили дурбинҳо зоҳир мешуд, қасд дорад як роҳбурд бо мушорикати насли ҷадиди демократҳо ва бо ҳадафи аъмоли фишор бар масъулони сиёсии Амрико бар тақсими ҳавзаҳои интихоботӣ тадвин кунад.
Дар идомаи ин гузориш таъкид шудааст, ки Обама ҳушдор дода, ки Трамп дар масири расидани демократҳо ба қудрат монеътарошӣ мекунад ва хатаре, ки аз самти вай матраҳ аст, як таҳдиди ҷиддӣ барои демократҳо ба шумор меравад. Вай ба афзоиши танишҳои қонунӣ ва сиёсӣ дар Амрико низ ишора ва таъкид карда, ки бояд як равиши мутафовит ва муассир дар баробари ин чолишҳо дар пеш гирифт.
Ба ҳамин далел Обама талош дорад нишастҳои ғайриаланӣ ва пинҳонӣ бо раҳбарони ҳизбҳо ва ҳампаймононаш баргузор карда ва ин паёмро мухобира кунад, ки бояд бо иқдомоти мухотиравизи Трамп дар Амрико муқобила кард.
