Тарҳи Миср дар бораи оташбаси Лубнон ва силоҳи Ҳизбуллоҳ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Маёдин», манобеи расонаии режими саҳюнистӣ гузориш доданд, ки Миср дар ҳоли тадвини як тарҳи сиёсӣ барои коҳиши таниш байни Лубнон ва ин режим аст.
Бар асоси ин гузориш, манобеи сиёсии арабӣ гузориш додаанд, ин тарҳ шомили тасбити оташбас дар Лубнон ва ақибнишинии низомиёни саҳюнист аз минтақаҳои панҷгонаи ишғолшуда дар баробари қатъи фаъолиятҳои низомии Ҳизбуллоҳ дар ҷануби Рӯди Лӣтонӣ аст.
Дар ин гузориш омадааст, ки як созукор бо назорати кишварҳои арабӣ ва Туркия барои иҷрои ин тавофуқ эҷод мешавад. Дар ин тарҳ бар зарурати ҳамоҳангӣ миёни Эрон ва Арабистони Саудӣ барои дур нигоҳ доштани Лубнон аз даргириҳои минтақаӣ таъкид шудааст; ин дар ҳолест, ки мақомоти кишвари мо борҳо бар адами мудохила дар умури дохилии Лубнон таъкид кардаанд.
Лозим ба зикр аст, режими саҳюнистӣ аз замони иҷрои расмии оташбас дар Лубнон то кунун беш аз панҷ ҳазор маротиба ин тавофуқро нақз карда ва дар муқобил Ҳизбуллоҳи Лубнон ба тамоми тааҳҳудоти худ пойбанд будааст.
Дар гузориши мазкур омадааст, ки бар асоси тарҳи Миср, Ҳизбуллоҳ метавонад силоҳи худро ҳифз кунад, аммо наметавонад онро такмил диҳад ё аз он истифода кунад!
Your Comment