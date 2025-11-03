Онурво: Фаъол шудани раванди омӯзиш дар Ғазза бо вуҷуди оворагии мардум

Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории фаластинии Шаҳоб, Созмони Кумак ва Иштиғоли Оворагони Фаластин (Онурво) дар баёнияе эълом кард, ки ин ниҳод ба унвони бахше аз талошҳояш барои аз саргирии тадриҷии раванди омӯзишӣ пас аз ҷанг дар Ғазза дар ҳоли густариши фазоҳои омӯзишӣ дар марокизи оворагон дар навори Ғазза аст.
Бар асоси ин баёния, ҳудуди 8 ҳазор муаллим ва мураббӣ бо вуҷуди тахриби густардае, ки ба мадорис ва зерсохтҳои омӯзишӣ ворид шудааст, аз августи 2024 талош мекунанд то раванди омӯзишро дар Ғазза аз сар бигиранд.
Ин ожонс эълом кард, ки 485 фазои омӯзишии муваққат дар 67 маркази оворагон эҷод карда ва дар ҳоли афзоиши онҳо барои тазмини идомаи таҳсили кӯдакони овора аст.
Бар асоси ин гузориш, омӯзиш аз роҳи дур низ барои дастрасӣ ба беш аз 300 ҳазор донишҷӯи духтар ва писар дар саросари навори Ғазза фаъол шудааст.
Дар ҳоли ҳозир теъдоди каме аз мадориси Ғазза қобили истифода аст, ки дар ҳоли ҳозир мизбони садҳо ҳазор овора аст, ки ин иттифоқ монеъ аз баргузории муназзами синфҳо мешавад.
Фаластинҳо талош мекунанд то омӯзишро ба тадриҷ аз тариқи хаймаҳои дарсӣ ва ибтикороти даволабкорона аз сар бигиранд, то умед ба дониш бо вуҷуди муҳосира ва вайронӣ зинда бимонад.
Аз сӯи дигар Сандуқи Ҳимоят аз Кӯдакони Ғазза эълом кард, ки беш аз як миллион кӯдак дар Ғазза бо вуҷуди барқарории оташбас ҳамчунон бидуни об ва ғизои кофӣ ҳастанд ва ҳазорон кӯдак ҳар шаб бо гуруснагӣ мехобанд.
Your Comment