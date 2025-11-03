Буҷаи 2026 Фаронса дар банбаст; «Лекорну» миёни бӯҳрони молиётӣ ва таҳдиди суқут

Амирҳусайн Муқимӣ: Дар ҳоле ки баррасии лоиҳаи буҷаи соли 2026 дар Маҷлиси миллии Фаронса вориди мароҳили ҳассоси худ шудааст, ихтилофоти шадид миёни аҳзоб, давлати Себастйен Лекорнуро бо бӯҳрони сиёсӣ рӯбарӯ кардааст. Баҳсҳо пиромуни «адолати молиётӣ», молиёт бар амлок ва ҳуқуқи ирс, ва раъйҳои ғайримунтазираи ҳизби рости ифротӣ «Таҷаммуъи Миллӣ», тасвиби буҷаро дар ҳолае аз ибҳом қарор додаанд.
Субҳи рӯзи душанбе, Маҷлиси миллии Фаронса баррасии бахши «даромадӣ»и лоиҳаи буҷаи соли 2026-ро аз сар гирифт. Беш аз 2400 ислоҳия ҳамчунон дар сафи баррасӣ аст ва давлат барои ҳифзи аксарияти шиканандаи худ дар Маҷлис, даст ба райзаниҳои фишурда задааст. Нахуствазир Себастйен Лекорну имрӯз бо раисони гурӯҳҳои парлумонӣ мулоқот мекунад, то роҳе барои оромсозии фазо ва идомаи раванди тасвиби буҷа биёбад. Дар сурати идомаи банбаст, эҳтимол дорад баррасии буҷа ба таври муваққат мутаваққиф шавад ва намояндагон ба лоиҳаи буҷаи таъмини иҷтимоӣ бипардозанд.
Дар маркази ин кашмакашҳо, баҳси «адолати молиётӣ» қарор дорад; аз ҷумла ислоҳоти пешниҳодӣ дар бораи молиёт бар афзоиши арзиши амлок ва ҳуқуқи ирс. Давлат талош дорад даромадҳои ҷадиде барои таъмини касри буҷа ба даст орад, аммо ин иқдомот бо мухолифатҳои густардаи дарун ва берун аз Маҷлис рӯбарӯ шудааст.
Дар ин миён, ҳизби **«Таҷаммуъи Миллӣ»**и вобаста ба Марин Лупен, бо ғофилгирии нозирони сиёсӣ, тайи 24 соати гузашта ба афзоиши маҷмӯан 34 миллиард евро молиёти ҷадид раъй додааст. Ин ҳизб, ки маъмулан бо афзоиши молиётҳо мухолиф аст, ин бор бо аҳзоби сотсиалист, миёнарав (MoDem) ва гурӯҳи Liot эътилофе муваққат ташкил дод ва аз тасвиби ислоҳияе барои табдили молиёт бар сарвати амлокӣ (IFI) ба (молиёт бар сарвати ғайримувлид) ҳимоят кард.
Ин иқдом, ҳарчанд ба давлат кумак накард, аммо нишондиҳандаи бесуботӣ ва таркиби пешбининопазири эътилофҳои парлумонии Фаронса аст. Се ҳафта пас аз ибқои ӯ дар самти нахуствазирӣ, Себастйен Лекорну акнун дар душвортарин озмуни сиёсии худ қарор дорад. Ӯ дар гуфтугӯ бо рӯзномаи Le Parisien гуфтааст: «Ин як мусобиқаи истиқомат аст, ки ҳар лаҳза мумкин аст замин бихӯрем.»
Лекорну бо лаҳне воқеъбинона таъкид карда, ки бақои давлаташ ба тасмими мухолифон бастагӣ дорад ва агар онон бихоҳанд давлатро соқит кунанд, ин иттифоқ хоҳад афтод. Давлат дар талош барои барқарории тавозун миёни адолати молиётӣ, ризояти табақоти мутавассит ва суботи сиёсӣ аст, аммо фазои феълии Маҷлис нишон медиҳад, ки ҳеҷ эътилофи пойдоре барои убур аз ин марҳалаи ҳассос вуҷуд надорад. Агар музокироти имрӯзи нахуствазир бо раисони гурӯҳҳо натиҷае надиҳад, сенарияи таълиқи муваққати буҷа ё ҳатто суқути давлат дур аз интизор нахоҳад буд.
