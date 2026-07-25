Гузоришгари махсуси Созмони Милали Муттаҳид талаб ба таҳрими силоҳии режими сиёнистӣ кард

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна» ба нақл аз «Анатулӣ», Франческа Албанезе, гузоришгари махсуси Созмони Милали Муттаҳид дар умури сарзаминҳои ишғолшудаи Фаластин, рӯзи шанбе ҳамлаҳои Исроил бар зидди ғайринизомиёни фаластинӣ дар саросари соҳили ғарбии ишғолшударо «қатли ом» тавсиф кард ва талаб ба таҳрими фаврии силоҳ ва қатъи тиҷорат бо режими сиёнистӣ кард.
Албанезе дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Қатли ом бар зидди ғайринизомиёни бедифоъ дар саросари соҳили ғарбӣ, дар ҳоле ки Ғазза зери оташ аст.»
Албанезе гуфт: «Таҳрими силоҳ ҳамин ҳоло - тиҷоратро ҳамин ҳоло қатъ кунед.» Вай илова кард, ки чунин амалҳо мувофиқи қонунҳои байналмилалӣ ҳатмист.
Ба гуфтаи Вазорати беҳдошти Фаластин, рӯзи ҷумъа дар ҳамлаи ишғолгарони исроилӣ ва нерӯҳои исроилӣ ба шаҳр, ду фаластинӣ шаҳид шуданд.
Your Comment