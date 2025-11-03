Трамп: Имкони ҳамла ба Нигерия вуҷуд дорад; амалкарди Ҷулонӣ хуб аст!

Тибқи гузориши хабаргузории Абно, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико дар гуфтугӯ бо шабакаи Си Би Эс дар хусуси ҷанги Укроин бори дигар иддао кард: Муътақидам, ки метавонем ин ҷангро ба поён бирасонем. Агар ман раиси ҷумҳур мебудам, ин ҷанг рух намедод. Ҷанги Укроин ҷанги Байден аст, на ҷанги ман.
Вай илова кард: Ман ин ҷанги аблаҳонаро ба ирс бурдаам. Дар бархе маворид бояд бигузорем онҳо бо ҳам биҷанганд.
Трамп дар посух ба суоле дар хусуси ин ки оё масъалаи интиқоли мушакҳои Томҳок ба Укроинро баррасӣ мекунад, гуфт: Хайр.
Вай дар бораи Эрон низ бори дигар иддао кард, ки ин кишвар қудрати ҳастаӣ надорад.
Озмоиши силоҳи ҳастаӣ тавассути Амрико
Трамп дар бораи иҷрои озмоишҳои марбут ба силоҳи ҳастаӣ тавассути Амрико иддао кард, ки Русия, Чин ва Кореяи Шимолӣ ин озмоишҳоро анҷом медиҳанд.
Вай илова кард: Иҷрои ин озмоишҳои ҳастаӣ барои тазмини амалкарди системаҳо лозим аст. Далели он ки ман чунин чизеро эълом кардам, он аст, ки Русия эълом кард ин озмоишҳоро анҷом хоҳад дод ва Кореяи Шимолӣ низ анҷом медиҳад. Мо танҳо кишваре ҳастем, ки чунин озмоишҳоеро анҷом намедиҳем! Онҳо озмоишҳои худро дар аъмоқи замин анҷом медиҳанд ва мо танҳо ларзаҳои хафиферо рӯи замин эҳсос мекунем.
Трамп, ки ҳамеша дар масири фаъолиятҳои сулҳомези ҳастаии Эрон монеъ эҷод мекунад, дар мавзеъгириҳои мутазод эълом кард, ки кишвараш бештарин теъдоди силоҳҳои ҳастаиро дорад ва метавонад 150 бор ҷаҳонро аз байн бибарад!
Мавзеъгириҳои ҷангталабона дар қиболи Венесуэла ва Нигерия
Трамп дар бораи Венесуэла низ бори дигар бо матраҳ кардани суханони мудохилаҷӯёна иддао кард: Рӯзҳои қудрати Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэла, ба шумора афтодааст. Ман анҷоми ҳамлаҳо алайҳи хоки Венесуэларо таъйид ё рад намекунам.
Вай дар посух ба суоле мабнӣ бар ин ки оё Амрико вориди ҷанг бо Венесуэла мешавад, иддао кард: На, аммо онҳо бо мо рафтори баде доранд, на танҳо дар заминаи қочоқи маводи мухаддир, балки дар заминаи қочоқи садҳо ҳазор нафар ба кишвари мо.
Трамп дар идомаи суханони ҷангталабонааш дар хусуси Нигерия гуфт, ки имкони истиқрори нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар ё анҷоми ҳамлаҳои ҳавоӣ алайҳи Нигерия вуҷуд дорад.
