ЮНИФИЛ: Исроил 9400 маротиба Созишномаи оташбаси Лубнонро нақз кардааст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Синхуа, ЮНИФИЛ дирӯз дар гузорише эълом кард, ки аз замони барқарории оташбас бо Ҳизбуллоҳи Лубнон ҳудуди як сол пеш, беш аз 9400 мавориди таҷовуз аз ҷониби Исроилро сабт кардааст.
Тилак Бухорил, сухангӯи ЮНИФИЛ, бо ҳушдор нисбат ба он, ки вазъият дар марз ҳамчунон шикананда аст, ба хабаргузории Синхуа гуфт: "Аз замони созишномаи қатъи хусуматҳо дар ноябри соли гузашта, ЮНИФИЛ тақрибан 7000 мавриди нақзи ҳавоӣ ва беш аз 2400 фаъолият дар шимоли Хати Кабуд дар марзи байни Лубнон ва Исроилро сабт кардааст."
Бухорил идома дод: "Вазъият шикананда аст ва ниёзи фаврӣ ба пешгирӣ аз ҳар гуна ташдиди бештар вуҷуд дорад."
Вай бо ишора ба он, ки ЮНИФИЛ омодаи ҳимоят аз ҳамаи тарафҳо дар ҳифзи Қатъномаи 1701 аст, афзуд, ки идомаи таҷовузҳо пешрафтҳои ба дастовардаи тарафҳоро дар ростои бозгардонидани субот таҳдид ва заиф мекунад.
Ин мақоми ЮНИФИЛ тавзеҳ дод, ки Артиши Лубнон бо ҳимояти ЮНИФИЛ дар беш аз 120 мавзеи доимӣ дар минтақаи марзии ҷануби Лубнон дубора мустақар шудааст.
Ба гуфтаи Бухорил, бо наздик шудани анҷоми маъмурияти ЮНИФИЛ дар поёни соли 2026, тамаркузи он бар ҳифзи субот дар тӯли Хати Кабуд, ҳимоят аз Артиши Лубнон ва мустақар кардани он дар ҷануб ва кумак ба густариши салоҳияти давлати Лубнон дар ин минтақаи ҳассос идома дорад.
Сухангӯи ЮНИФИЛ гуфт: "Маъмурияти феълии мо то 31 декабри 2026 идома хоҳад дошт ва пас аз он, дар тӯли як сол ба иҷрои як раванди хуруҷи тадриҷӣ ва муназзам шурӯъ хоҳад кард ва қарор аст давлати Лубнон танҳо ниҳоди масъули амният дар ҷануби Лубнон бошад."
Аз 27 ноябри 2024, созишномаи оташбас байни Ҳизбуллоҳ ва Исроил бо миёнаравии Амрико ва Фаронса дар ҷараён аст, ки ба даргириҳои байни онҳо дар пайрави ҷанг дар Навори Ғазза поён дод.
Бо вуҷуди ин созишнома, артиши режими саҳюнистӣ ба сурати мустамар ба нақзи тамомияти арзии Лубнон идома медиҳад ва ҳамчунон ҳузури нерӯҳои худро дар панҷ нуқтаи аслӣ дар минтақаи марзии Лубнон ҳифз кардааст.
Your Comment