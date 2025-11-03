Қатъи парвозҳо дар шимоли Олмон баъд аз нуфузи як паҳподи ношинос

Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маълума, ҳаракати ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳи Бремен (Bremen) Олмон баъд аз расади як паҳподи ношинос дар наздикии ин фурудгоҳ мутаваққиф шуд.
Пулиси Олмон эълом кард, ки паҳподи мазкур шоми рӯзи гузашта дар наздикии ин шаҳр воқеъ дар шимоли Олмон мушоҳида ва ба дунболи он ҳаракати ҳавопаймоҳо дар ин фурудгоҳ ба сурати муваққат мутаваққиф шуд.
Бо вуҷуди он ки як соат баъд парвозҳо дар фурудгоҳи Бремен аз сар гирифта шуд, аммо теъдоди парвозҳои лағв ё тағйири масир додашуда ба далели расади ин паҳпод эълом нашуд.
Рӯзи ҷумъа низ ба далели мушоҳидаи як паҳпод дар фурудгоҳи Берлин ҳаракати ҳавопаймоҳо 2 соат мутаваққиф шуд.
