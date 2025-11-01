Пирӯзии раисҷумҳури Танзания дар интихобот бо наздик ба 100 дарсади ороъ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Франс-Пресс, Кумитаи баргузории интихоботи раёсатҷумҳурии Танзания дар пайи чандин рӯз даргириҳои шадид дар ин кишвар бори дигар аз пирӯзии мутлақи «Сомия Сулуҳу Ҳасан», раисҷумҳури ин кишвар барои давраи сеюми пайдарпай дар интихоботи раёсатҷумҳурӣ хабар дод.
Бар асоси эъломи ин кумита, Сомия Сулуҳу Ҳасан муваффақ шудааст 97,66 дарсади ороъро аз они худ кунад.
Эъломи пирӯзии мутлақи Сомия Сулуҳу Ҳасан бо наздик ба 100 дарсади ороъ дар шароите сурат мегирад, ки аз се рӯз пеш эътирозҳои хушунатомез ва хунине дар ин кишвар оғоз шудааст.
Бино бар эъломи Спутник, интизор меравад пас аз эъломи натоиҷи ниҳоӣ, маросими таҳлифи Сулуҳу ба суръат имрӯз шанбе баргузор шавад.
Your Comment