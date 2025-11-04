Чаро 13 обон дар Эрон « Рӯзи миллии мубориза бо истикбор » номида шудааст ?

Дар Эрон 13 обон ривояти се насл аз истодагӣ аст , насле, ки табъиди Имом Хумайнӣ ( раҳ ) бунёнгузори Ҷумҳурии Исломии Эронро дид , насле, ки хӯни донишомӯзонро бар санги фараши хиёбонҳои Теҳрон назора карду наслӣ ки бо тасхири лонаи ҷосӯсӣ ( сафорати Амрико дар Теҳрон ) , фарёди истиқлолро ба гӯши ҷаҳонёни расонад . Ба гузориши Порс Тудей, нахустин ҳодисаи 13 обон ба соли 1343 бармегардад ; Замоне, ки режими Паҳлавӣ пас аз эътирози Имом Хумайнӣ ( раҳ ) ба тасвиб «капитализм » ва эътои масӯнияти қазоӣ ба мусташорони амрикоӣ , эшонро ба Туркия табъид кард .
Он табъид , нуқтаи оғози ҷаддии муқобилаи рӯҳоният ва мардум бо нуфузи сиёсии Амрико дар Эрон буд ва дар ҳофизаи торихии миллат ба унвони аввалин наҳзати алании алайҳи султаи бегонагон сабт шуд .
Чаҳордаҳ соли баъд , дар 13 обони 1357 , дар ҳоле ки режими Паҳлавӣ дар остонаи суқӯт қарор дошт , ҳазорон донишомӯзи теҳронӣ дар эътироз ба истибдоду ҳимоят аз наҳзати Имом Хумайнӣ ( раҳ ) дар муқобили донишгоҳи Теҳрон таҷаммуъ карданд . Маъмурони режими Паҳлавӣ бо гушудани оташ бар рӯй донишомӯзон , ҷамъӣ аз ононро ба шаҳодат расонданд . Аз он рӯз , хӯни навҷавонони эронӣ ба яке аз намодҳои пирӯзии инқилоби исломӣ бадал шуд .
Аммо сеюмин воқеа , дар соли 1358 , моҳияти ҷаҳонӣ ба худ гирифт . Донишҷӯёни пайрави хати Имом Хумайнӣ бо тасхири сафорати Амрико дар Теҳрон , ки аз сӯйи Имом Хумайнӣ ( раҳ ) « инқилоби дувум » ном гирифт , ба ифшои асноди дахолат ва ҷосӯсии Амрико дар умӯри дохилии Эрон пардохтанд . Ин иқдом , фасли тозае дар равобити Эрон ва ғарб гушуд ва 13 обонро ба унвон « Рӯзи миллии мубориза бо истикбори ҷаҳонӣ » дар тақвими расмии Эрон сабт кард .
Аз он пас , 13 обон на фақат ёдовари як рӯзи торихӣ , балки намоди тадовуми истиқлолхоҳии миллати Эрон шуд ; Рӯзӣ ки наслҳои пас аз инқилоб , онро фурсатӣ барои мурӯри ҳувият , муқовимату посдорӣ аз иззати миллӣ медонанд .
