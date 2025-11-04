Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ: 13 обон намоди муқовимати Эрон дар баробари истикбори ҷаҳонӣ аст

Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ бо судури баёнияе ба муносиби фаро расидани 13 обон, солрӯзи тасхири Сафорати Амрико ба унвони маркази тавтеа ва нақшапардозии Иёлоти Муттаҳида бар зидди инқилоби исломӣ дар соли 1358 таъкид кард: Се рухдоди таърихии фаромӯшношуданӣ дар сездаҳуми обон, яъне табъиди ҳазрати имом Хумайнӣ (раҳ) дар соли 1343, куштори донишомӯзону донишҷӯён дар соли 1357 ва тасхири лонаи ҷосусии Амрико дар соли 1358, вақоеи маънодор дар таърихи сарзамини Эрон аст, ки намоди равшане аз моҳияти ҷинояткоронаи Амрико дар қиболи миллат маҳсуб мешавад ва нишон медиҳад, миллати муъмину инқилобии Эрон ҳеҷгоҳ таслими султаву фиреби истикбори ҷаҳонӣ нахоҳад шуд.
Ба гузориши “Порс-Тудей”, Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ 13 обонро намоди мондагори муқовимати миллати Эрон дар баробари султаталабӣ ва истикбори ҷаҳонӣ, ба вижа Амрико донист ва таъкид кард: Ривояти асноди лонаи ҷосусӣ аз намояндагии сиёсии Амрико дар Теҳрон нишон дод, сафорати Амрико дар Эрон беш аз онки як сафоратхона бо маъмурияти дипломатӣ бошад, истгоҳи созмони СИА бо маъмурияти иттилоотӣ ва амалиётӣ аст ва тасхири лонаи ҷосусӣ табалвури як интихоби роҳбурдӣ миёни ду масири муқовимат, иззат ва истиқлол дар баробари масири созиш, султапазирӣ ва таслим аст. Асноди лонаи ҷосусии Амрико нишон дод, майдони дипломатия дар нигоҳи Амрико на абзори таомул, балки пӯшише барои нуфуз, фиреб, барандозӣ ва касби иттилоот барои зарба задан дар замони муносиб аст.
Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ дар ин баёния унвон кардааст: Иқдомоти имрӯзи давлати Амрико пас аз 46 соли хусумат ва ҳамзамон бо ҷанги таҳмилии 12 рӯза нишон дод, улгӯи мудохила, фишор, фиреб ва таҳдид ҳамчунон улгӯе пойдор алайҳи як миллату низоми сиёсии мустақили Ҷумҳурии исломии Эрон аст. Ин улгӯи мухосима ба насли ҷавон кумак мекунад то бидонад душманӣ бо Амрико як сӯитафоҳуми сиёсӣ нест, балки реша дар тазоди манофеи сохторӣ дорад ва роҳбурде мдомадору ниҳодинашуда дар сиёсати ҳокимони Кохи Сафед аз 28 мурдоди 1332 то пирӯзии шукӯҳманди инқилоби исломӣ дар 22 баҳмани 1357 ва сипас дар 47 соли ахир аст.
Your Comment