«F-35» — доми Вошингтон барои кашондани ибни Салмон ба раванди оддисозӣ

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, хабаргузории Ройтерз чанд рӯз пеш аз сафари Муҳаммад ибни Салмон, валиаҳди Арабистони Саудӣ ба Вошингтон, фош кард, ки Вазорати ҷанги Амрико марҳилаи пешрафтае аз муомилаи эҳтимолӣ барои фурӯши 48 ҷангандаи радаргурези «F-35» ба Арабистони Саудиро таъйид кардааст.
Ба гуфтаи манобеъи амрикоӣ, дархости Арабистони Саудӣ авоили соли ҷорӣ мустақиман ба Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, ироа шуд ва пас аз баррасии тӯлонӣ, Пентагон арзёбии фаннии ин муомиларо ба поён расонида ва парвандаро рӯи мизи вазири ҷанг қарор додааст то мунтазири таъйиди давлат ва Кунгра бошад.
Агарчӣ тасмими ниҳоӣ ҳанӯз иттихоз нашудааст, аммо Амрико дар остонаи сафари Муҳаммад ибни Салмон ба Вошингтон иддао кардааст, ки пешрафтҳое дар ин парванда ҳосил шудааст.
Кишварҳои арабӣ ҳарчанд аз дербоз яке аз бузургтарин харидорони таслиҳоти Амрико ба шумор мераванд, аммо ҳамеша ба иллати мухолифатҳои Тел-Авив дар чорчӯби тағйири мувозинаҳои боздорандагӣ дар минтақа, аз дастрасӣ ба таҷҳизоти пешрафта ва вижаи амрикоӣ маҳрум будаанд. Ба ин тартиб интишори чунин ахборе дар сояи сафари Муҳаммад ибни Салмон ба Вошингтон, ки яке аз муҳимтарин барномаҳои он пешбурди раванди оддисозии равобит бо режими саҳюнистӣ аст, нозирони сиёсиро ба ин натиҷа расонидааст, ки Вошингтон талош дорад аз ин қарордод ба унвони фиребе барои кашондани Риёз ба раванди оддисозӣ бо Тел-Авив истифода кунад.
Рӯзномаи Едиот Аҳронот дар ин робита бо изҳори нигаронӣ аз интишори чунин ахборе эълом кардааст, ки режими саҳюнистӣ нигарон аст, ки ин муомила аслӣ «бартарии ҳавоии режими саҳюнистӣ»-ро, ки сиёсатҳои таслиҳотии Амрико дар минтақаро ҳидоят мекунад, заиф кунад.
Ин рӯзнома меафзояд, ки ин муомилаи эҳтимолӣ дар чорчӯби иртибототи густурдатаре сурат мегирад, ки Арабистони Саудӣ аз тариқи он ба дунболи инъиқоди як тавофуқи дифоъии ҷомеъ бо Иёлоти Муттаҳида аст, ки шомили тазминҳои амниятӣ ва ҳамкории ҳастаии ғайринизомӣ мешавад.
Ба навиштаи Едиот Аҳронот, ин иқдом тағйир дар сиёсати суннатии Амрико талққӣ мешавад, ки тайи чандин даҳа аз фурӯши ҳавопаймоҳои пешрафта ба кишварҳои арабӣ берун аз масири оддисозии равобит бо режими саҳюнистӣ худдорӣ карда буд.
Ин гузоришҳо дар ҳоле мунташир мешавад, ки Кохи Сафед ва Вазорати ҷанги Амрико аз изҳори назар дар мавриди ин ахбор худдорӣ карданд ва ширкати саноати низомии амрикоӣ «Lockheed Martin» таъкид кард, ки ин муомила дар сурати анҷом «фақат як тавофуқ байни ду давлат» хоҳад буд.
Таваҷҷӯҳи расонаҳои саҳюнистӣ ба ин мавзӯъ ва дар айни ҳол адами мухолифат ва интиқоди ҷиддӣ аз ин қарордод нишон медиҳад, ки Вошингтон ва Тел-Авив бо ҳамоҳангии якдигар талош доранд аз ин қарордоди роҳбурдӣ ба унвони абзоре барои фиреби Арабистон ва кашондани он ба доми оддисозии равобит бо режими саҳюнистӣ истифода кунанд. Монанди ин иттифоқ дар раванди оддисозии равобити Иморот бо режими саҳюнистӣ дар чорчӯби тавофуқи Иброҳим низ сурат гирифт ва дар ҳоле ки Иморот тазминҳое барои хариди ҷангандаҳои «F-35» дарёфт карда буд, бо вуҷуди гузашти беш аз 5 сол ва пешбурди оддисозӣ бо Исроил, ҳанӯз муваффақ ба дарёфти ин ҷангандаҳо нашудааст ва ҳеҷ уфуқи равшане барои анҷоми ин тааҳҳудот вуҷуд надорад.
