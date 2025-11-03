Посухи Ансоруллоҳ ба Нетаняҳу: Омодаем дар амал посухе сахт бидиҳем

Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Масира, «Муҳаммад Ал-Фарҳ», узви дафтари сиёсии ҷунбиши Ансоруллоҳ гуфт, ки ин ҷунбиш комилан омода аст, то дар амал посухе сахт ба режими саҳюнистӣ бидиҳад ва ҳаргуна иқдоми хусумоанаро ба ҳазинае сиёсӣ, иқтисодӣ ва роҳбурдӣ барои ин режим табдил кунад.
Вай афзуд: Таҳдидоти режими саҳюнистӣ алайҳи Яман чизе ҷуз пӯшише барои тавҷиҳи сиёсатҳои хусумоана нест.
Ал-Фарҳ гуфт: «Мо ба вузуъ таъкид мекунем, ки ҳар касе, ки рӯи эҷоди раъбу ваҳшат дар дили мо шарт бибандад, дар ҳамаи ҷабҳаҳо муқобила ба мисли моро хоҳад дид.
Ин узви дафтари сиёсии ҷунбиши Ансоруллоҳ изҳор дошт: «Мо аз аҳдофи саҳюнистҳо огоҳ ҳастем. Онҳо ба дунболи таҳмили як қудрати воҳид дар минтақа ва мутеъ кардани ҳамаи касоне ҳастанд, ки ба иқдомоти таҷовузкоронаи онҳо эътироз доранд.
Пеш аз ин «Муҳаммад Ал-Бухайтӣ», узви дафтари сиёсии «Ансоруллоҳ»и Яман гуфт: Мо ба ҳаргуна таҷовузи Исроил фуран ва қавӣ посух хоҳем дод.
Вай афзуд: Мо ҳатто даргирии мустақим бо режими Исроилро тарҷеҳ медиҳем, зеро камҳазинатар аз ҷангҳои дохилӣ аст ва ваҳдати умматро тақвият мекунад.
Бинямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ ахиран ҷунбиши Ансоруллоҳи Яманро таҳдид ба аз байн бурдан карда буд.
Вай тасриҳ кард: Мо ҳар коре барои аз байн бурдани Ансоруллоҳи Яман, ки ҳар аз гоҳе ба мо мушак шиллик мекунанд, анҷом хоҳем дод.
Нетаняҳу гуфт: Ҳусиҳо тавони тавлиди мушаки баллистик ва дигар таслиҳотро доранд ва бар нобудии Исроил исрор доранд.
