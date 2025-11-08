Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Анатолиё, Додситони кулл дар Истанбул ҳукми боздошти Бинёмин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистиро содир кард.
Бар асоси ин гузориш, Додситони кулл дар Истанбул ҳукми боздошти 37 гумонбар, аз ҷумла ҷинояткори ҷангӣ, Бинёмин Нетаняҳуро ба иттиҳоми наслкушӣ содир кардааст.
Содироти ҳукми боздошти Нетаняҳу дар Туркия дар ҳоле сурат гирифтааст, ки Додгоҳи кайфарии байналмилалӣ соли гузашта алайҳи Нетаняҳу ва вазири ҷанги собиқи режими саҳюнистӣ ҳукми боздошт содир кардааст.
Истифода аз гуруснагӣ ба унвони силоҳ, қатл, озору азият ва дигар аъмоли ғайриинсонӣ аз ҷумла ҷиноёте аст, ки тавассути Нетаняҳу ва дигар сарони режими саҳюнистӣ дар Ғазза ва Фаластин сурат гирифтааст.
