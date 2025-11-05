Пушти пардаи афзоиши таҳаррукоти низомии Амрико дар Сурия

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, изҳороти расмӣ дар хусуси коҳиши ҳузури низомии Амрико дар шимолу шарқи Сурия ва воқеияти амалии тақвияти густурдаи таҳаррукоти низомӣ дар пойгоҳҳои Вошингтон дар ин кишвар, таноқузи ошкор дар мавзеъҳои эъломӣ ва аъмолии Амрико дар мавриди масъалаи Сурияро нишон медиҳад.
Дар оғози соли ҷорӣ, Вазорати дифоъи Амрико илова бар эъломи қасди худ барои бастани теъдоде аз пойгоҳҳои худ дар шарқи Фурот ба далели коҳиши таҳдиди ДОИШ дар Сурия, аз тасмим барои коҳиши теъдоди нерӯҳояш то поёни соли 2025 дар ин кишвар хабар дод.
Баъд аз он, мавҷе аз фаъолиятҳои нерӯҳои амрикоӣ барои барчидани пойгоҳҳо ва интиқоли таҷҳизоти низомӣ ва тадорокоти лоҷистикӣ аз шимолу шарқи Сурия ба хоки Ироқ аз тариқи гузаргоҳҳои марзии заминӣ оғоз шуд.
Аммо бо ин вуҷуд, фаъолияти низомии нерӯҳои амрикоӣ барои тахлияи пойгоҳҳои шарқи Фурот аз 4 моҳ қабл ба таври ногаҳонӣ мутаваққиф шуд. Манобеъи майдонӣ гузориш доданд, ки артиши Амрико тасмим гирифта раванди хуруҷи нерӯҳои худ аз Сурияро ба хотири таҳаввулоти майдонӣ ва сиёсии ин кишвар ва ҳамчунин вазъияти амниятии шикананда дар шимолу шарқи он ҳамзамон бо бозгашти ДОИШ ва анҷоми чанд амалиёт тавассути ин гурӯҳи террористӣ дар чандин минтақа дар шарқи Сурия ба таъхир андозад.
Ин манобеъ гузориш доданд, ки яке аз далелҳои аслии ақибнишинии Амрико аз барномаи худ барои хуруҷ аз Сурия, адами тавоноии режими Ҷавлонӣ дар сиётараи комил бар Сурия ва ҳамчунин афзоиши танишҳои дохилии ин кишвар, ба вижа иттифоқоти минтақаи соҳилӣ ва минтақаи Сувайдо аст.
Ба гуфтаи ин манобеъ, ҳамчунин танишҳои мустамар миёни унсурҳои вобаста ба режими Ҷавлонӣ бо Нерӯҳои демократики Сурия (Қасд) дар хатҳои тамос шарқи Фурот, омиле аст, ки Амрико онро фурсате барои бозгашти фаъолиятҳои ДОИШ дар Сурия медонад. Аммо яке аз далелҳои ғайри мустақими таъхири замони хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Сурия, тамоюли давлати Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, барои иҷрои тавофуқи 10 март аст, ки бар мабнои он нерӯҳои Қасд бояд дар давлати ҷадиди Сурия идғом ва талошҳоро барои мубориза бо ДОИШ ҳамоҳанг кунанд.
Ба навиштаи Ал-Маёдин, аз миёнаҳои моҳи сентябр, пойгоҳҳои амрикоӣ дар шарқи Фурот муҷаддадан фаъол шудаанд, аммо на барои хуруҷи таҷҳизот; балки барои вуруди таҷҳизоти низомии мутановвеъ шомили таслиҳоти сангин, сомонҳои падофанди, таҷҳизоти электроникии пешрафта ва ҳамчунин нерӯҳои инсонии иловагӣ ба пойгоҳҳои Дайр-уз-зур, Ҳаска ва Раққа.
Тайи ҳафтаҳои гузашта, нерӯҳои амрикоӣ дар ин пойгоҳҳо тамрини низомии пуршиддате бо таҷҳизоти воқеӣ ва истифода аз ҳавопаймоҳо ва чархболҳо анҷом додаанд то мизони омодагии худро боло баранд.
Иттилооти майдонӣ ҳокӣ аз он аст, ки нерӯҳои амрикоӣ ҳудуди 100 мошини боркаши ҳамли таҷҳизоти лоҷистикӣ ва низомиро аз тариқи гузаргоҳи Ал-Валид аз иқлими Курдистони Ироқ ба пойгоҳҳои шимолу шарқи Сурия овардаанд ва ҳамчунин беш аз 10 ҳавопаймои борбарӣ низ таҷҳизоти низомиро вориди ин минтақа кардаанд, ки ин таҷҳизот байни пойгоҳҳои Ҳаска дар шимолу шарқи Сурия тавзеъ шудааст.
Аз ибтидои моҳи октябр ҳам пойгоҳи Аш-Шаддодӣ дар атрофи Ҳаска шоҳиди тамрини низомии пуршиддати нерӯҳои амрикоӣ буд, ки бо истифода аз ҳавопаймоҳои ҷангӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин, дафъи ҳамлаи ҳавоӣ ба ин пойгоҳро шабеҳсозӣ мекард. Ин тамрини низомии Иёлоти Муттаҳида бо фаъол шудани системаҳои радарӣ дар дохили пойгоҳ, тақвияти амнияти минтақаҳои атроф ва ташдиди гаштҳои амниятӣ дар тӯли ҷоддаҳои мунтаҳӣ ба пойгоҳ ҳамроҳ буд.
Ҳамчунин Нерӯҳои демократики Сурия (Қасд) дар тӯли тамринҳо, гаштҳои густурдаеро дар рустоҳо ва шаҳрҳои мухталифи атрофи пойгоҳ анҷом доданд. Дар чорчӯби таҳаррукоти низомӣ дар шимолу шарқи Сурия, як манбаи майдонӣ ба Ал-Маёдин таъйид кард, ки як ҳайати амниятии Амрико аз пойгоҳи Тал-Байдар дар атрофи Ҳаска боздид кардааст. Ин ҳайат, омодагии нуқоти ҳифозатӣ ва иҳкомот ва ҳамчунин системаҳои радарӣ ва падофанди ҳавоӣ, таҷҳизоти иртиботӣ ва дурбинҳои назоратӣ-ро баррасӣ кард.
Ин ҳайат ҳамчунин аз пойгоҳи Хароб-ал-Ҷир дар шаҳри Ал-Яърубия, дар наздикии марзи Сурия ва Ироқ, боздид ва омодагии низомии онро баррасӣ кард. Боздиди ин ҳайат ҳамзамон бо фуруди як ҳавопаймои борбарии амрикоӣ ҳамли системаҳои падофанди ҳавоии пешрафта дар ин пойгоҳ буд.
