Трамп: Ҷанг дар Укроин поён хоҳад ёфт

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дар нишасти хабарӣ бо "Виктор Орбан", нахуствазири Маҷористон, гуфт: "Ману Орбан иттифоқи назар дорем, ки ҷанг дар Укроин поён хоҳад ёфт."
Вай афзуд: "Ману Орбан дар бораи вазъияти Укроин ва мавзӯи таъмини энержӣ гуфтугӯ хоҳем кард. Мо дар ҳоли баррасии масбати Маҷористон аз таҳримҳои нафтии Русия ҳастем."
Раисиҷумҳури Амрико бо баёни ин ки ман бо Орбан дар мавриди эҳтимоли дидор бо Путин гуфтугӯ хоҳам кард, изҳор дошт: "Идомаи даргириҳо дар Укроин далели баргузор нашудани иҷлос бо Путин то кунун аст."
Трамп дар бахши дигаре аз изҳороташ гуфт: "Ҷанги Укроинро аз Ҷо Байден, раисиҷумҳури собиқи Амрико, ба мерос гирифтам, аммо мусаммим ҳастам, ки ба он поён диҳам, ҳамон тавре ки ба ҳашт даргирии қаблӣ хотима додам."
Раисиҷумҳури Амрико дар бораи чашмандози дастёбӣ ба тавофуқ дар Укроин гуфт: "Гоҳе бояд ба тарафайн иҷозаи ҷангидан дода шавад, аммо даргирӣ дар ояндаи на чандон дур поён хоҳад ёфт."
Вай дар посух ба суоли хабарнигоре дар мавриди эҳтимоли дидор бо раисиҷумҳур Путин дар Будапешт гуфт: "Ҳамеша фурсати хубе барои мулоқот вуҷуд дорад."
Трамп аз посухи мустақим ба суоле дар мавриди ин ки оё бояд ба Маҷористон "иҷоза" дода шавад, ки нафти Русияро харидорӣ кунад, сарпечӣ кард.
Раисиҷумҳури Амрико дар мавриди дархосташ аз Маҷористон барои таваққуфи хариди нафти Русия: "Мо дар ҳоли баррасии ин мавзӯъ ҳастем, зеро таҳияи нафт аз кишварҳои дигар барои онҳо душвор аст."
Нахуствазири Маҷористон низ дар ин нишасти хабарӣ гуфт: "Мо ин ҷо ҳастем то пас аз осебҳое, ки давлати қаблӣ ба сатҳи равобит байни ду кишвар ворид кард, фасли ҷадидеро бо Иёлоти Муттаҳида оғоз кунем."
Вай афзуд: "Аз ҷумла масоиле, ки қарор аст дар дидори имрӯзи ман бо Трамп мавриди баҳс қарор гирад, парвандаҳои нафту гази Русия аст."
Орбан гуфт: "Агар Маҷористон дарёфти нафту газ аз Русияро мутаваққиф кунад, бояд паёмадҳои он барои мардуми Маҷористон ва иқтисоди кишвар равшан шавад."
Нахуствазири Маҷористон дар идома изҳор дошт: "Ман бо Трамп дар мавриди саҳме, ки Маҷористон метавонад дар музокироти сулҳи Укроин дошта бошад, гуфтугӯ хоҳам кард."
Орбан гуфт: "Ба ғайр аз Маҷористон, ҳамаи кишварҳои аврупоӣ мехоҳанд ҷанг дар Укроин идома ёбад. Амрико ва Маҷористон танҳо ду кишвари ғарбӣ ҳастанд, ки хостори сулҳ дар Укроин мебошанд. Ҳама ба ҷуз Амрико ва Маҷористон тарҷеҳ медиҳанд ҷанг идома ёбад ва бисёре муътақиданд, ки Укроин қодир ба пирӯзӣ аст, аммо ин адами дарк аст."
Вай афзуд: "Бисёре аз кишварҳои аврупоӣ мухолифи вуқӯи ҷанг дар Укроин буданд, аммо давлати қаблии Амрико онҳоро таҳти фишор қарор дод, то аз ҷанг ҳимоят кунанд."
Нахуствазири Маҷористон гуфт: "Ман азми феълии Трампро барои анҷоми ҳар коре барои таваққуфи даргирӣ дар Укроин дарк мекунам."
Орбан изҳор дошт: "Ман ба Амрико омадам то ҳадди имкон ба талошҳои Трамп барои барқарории сулҳ кумак кунам."
