Гроссӣ: Ҳоҷат ба ирсоли парвандаи ҳастаии Эрон ба Шӯрои Амният нест

Бино ба гузориши хабаргузории Абно, Рафаэл Гроссӣ дар гуфтугӯ бо рӯзномаи англисии Financial Times таъкид кард: "Эрон бояд ҳамкорӣ бо нозирони СММ-ро ба таври ҷиддӣ беҳтар кунад то аз афзоиши танишҳо бо кишварҳои ғарбӣ ҷилавгирӣ шавад."
Вай иддао кард: "Бо вуҷуди ин ки АБЭА аз замони ҷанги моҳи июн бо Исроил ҳудуди даҳҳо бозрасӣ дар Эрон анҷом додааст, ба муҳимтарин тасҳилоти ҳастаии ин кишвар, яъне Фордӯ, Натанз ва Исфаҳон, ки қаблан аз ҷониби Амрико бомбаборон шуда буданд, дастрасӣ дода нашудааст."
Мудири кулли АБЭА бо ишора ба ҳамлаҳои Амрико ба тасҳилоти атомии Эрон, иддао кард: "Ҳамлаҳо, ба таври шадид, ба ин тасҳилот осеб задаанд ва сарнавишти 408 килограмм ураниуми ғанӣшуда, ки наздик ба сатҳи силоҳӣ аст, ҳамчунон номуайян боқӣ мондааст ва ин мавзӯъ, ниёзи афзояндаеро барои аз сар гирифтани бозрасиҳо эҷод кардааст ва мо бояд кори бозрасиҳоро зудтар аз сар мегирифтем."
Гроссӣ гуфт, ки ин созмон талош дорад муносибатҳои пур аз изтироб бо Эронро бо дарки мутақобил пеш барад, аммо Эрон ҳамчунон бояд тааҳҳудоти худро иҷро кунад.
Вай, бидуни маҳкум кардани иқдоми Амрико дар бомбаборон кардани сойтҳои ҳастаии осоиштаи як кишвари узви АБЭА, иддао кард, ки вуқӯи ҷанг наметавонад далеле бар коҳиши ҳамкории Теҳрон бо ин ниҳод бошад.
Мудири кулли АБЭА гуфт, ки ҳанӯз ҳоҷат ба ирсоли Эрон ба Шӯрои Амнияти СММ, ба далели таваққуфи бозрасиҳо нест, аммо ҳамкорӣ бояд ба таври ҷиддӣ беҳтар гардад.
Гроссӣ гуфт: "Осебҳо густардаанд, аммо арзёбии мо нишон медиҳад, ки бештари ураниуми ғанӣшуда дар сатҳҳои 60 дарсад ва поинтар, ҳанӯз дар онҷо ҳастанд. Ин мавод ҳанӯз мавҷуданд ва ҳарчанд мо поёни ниҳоие барои онҳо муайян намекунем, аммо возеҳ аст, ки вуҷуди маводи ғанӣшуда дар чунин сатҳи баланд ва наздик ба сатҳи силоҳӣ, манбаи нигаронӣ аст."
Як мақоми аршади эронӣ низ дар гуфтугӯ бо Financial Times гуфт, ки дар тасҳилоти ҳастаии ҳадаф қарор гирифташуда, ҳеҷ фаъолияте сурат нагирифтааст.
Ӯ ба Financial Times гуфт: "Тасвирҳои моҳвораӣ ин сойтҳоро ба таври муттасил ва дақиқ назорат мекунанд ва агар ҳар ҳаракате рух дода буд, АБЭА ба он вокуниши шадиде нишон медод."
Эрон пас аз расидан ба тавофуқи муқаддамотӣ бо Гроссӣ дар моҳи сентябр, ба коршиносони АБЭА иҷозат дод то бархе бозрасиҳоро аз сар гиранд. Аммо қудратҳои аврупоӣ дар ҳамон моҳ бо бозгардонидани таҳримҳои байналмилалӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломӣ ба ҳусни нияти Эрон посух доданд.
Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷаи Эрон, эълом кард, ки изҳороти мутаноқизи масъулони АБЭА ба ҳамкории Эрон ва АБЭА кӯмак нахоҳад кард.
Эрон эълом кардааст, ки ба унвони имзокунандаи Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ, ҳаққи ғанӣсозии ураниумро дорад. Теҳрон ҳамчунин эълом кардааст, ки бо вуҷуди он ки ғанӣсозии ураниумро канор нахоҳад гузошт, омода аст дар бораи маҳдудиятҳои эҳтимолӣ дар ин замина гуфтугӯ кунад.
АБЭА пеш аз ин гуфта буд, ки ҳаракатҳои ҷадиде дар тасҳилоти ҳастаии Эрон, ки дастрасӣ ба онҳо надорад, мушоҳида кардааст ва ниёз дорад то мутмаин шавад ураниуми ғанӣшуда ба ҷои дигаре мунтақил нашудааст.
Your Comment