Ҳизбуллоҳи Ироқ: Силоҳи мо машрӯъ аст ва дар дасти мо боқӣ хоҳад монд

Ба гузориши хабаргузории Абно, Ҷаъфар ал-Ҳусайнӣ, сухангӯи Катибаҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ дар вокуниш ба мудохилаҳои Амрико барои халъи силоҳи нерӯҳои муқовимат дар ин кишвар таъкид кард: "Силоҳи мо машрӯъ ва созмондиҳишуда аст."
Вай афзуд: "Силоҳи мо дар дастони мо боқӣ хоҳад монд."
Катибаҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ қаблан низ таъкид карда буд, ки силоҳи муқовимат, зомини амнияти Ироқ ва омили дифоъ аз ин кишвар дар баробари душманон аст.
Лозим ба зикр аст, ки дар сояи нақшофаринии нерӯҳои муқовимати Ироқ дар баробари унсурҳои террористии вобаста ба Амрико, давлати ин кишвар ба дунболи эъмоли фишор бар Бағдод барои халъи силоҳи ин нерӯҳо аст.
Your Comment