Мексика: "Иттиҳомоти Амрико ва Исроил алайҳи Эрон беасос аст"

10 Ноябр 2025 - 10:29
Вазорати корҳои хориҷии Мексика бо нашри изҳорот иттиҳомоти нави Амрико ва режими саҳюнистӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эронро рад кард ва эълом дошт, ки аз ҳамлаи эҳтимолӣ алайҳи сафири ин режим дар ин кишвар иттилое надорад.

Ба гузориши хабаргузории Абно, бар асоси изҳороти мунташиршуда дар пойгоҳи хабарии Вазорати корҳои хориҷии Мексика, ин вазоратхона ва ҳамчунин Вазорати умури дохилии Мексика таъкид кардаанд, ки ҳеҷ гузорише дар мавриди ҳамлаи эҳтимолӣ алайҳи Эйнат Кранс-Наҷер, сафири режими Исроил дар Мексика, аз сӯи Ҷумҳурии Исломии Эрон дарёфт накардаанд.

Дар идомаи ин изҳорот омадааст: Вазорати корҳои хориҷии Мексика бар тамоюли худ барои ҳифзи иртиботи озод бо тамоми ҳайатҳои дипломатии мустақар дар ин кишвар таъкид дорад.

Ҳамчунин Вазорати умури дохилии Мексика дар изҳороти ҷудогона эълом дошт, ки омодаи ҳамкории боэҳтиром ва ҳамоҳанг бо ҳамаи ниҳодҳои амниятии кишварҳои дигар аст, ба шарте ки чунин дархосте аз сӯи онҳо матраҳ шавад.

Амрико ва режими саҳюнистӣ рӯзи ҷумъа иддао карда буданд, ки Эрон чанд моҳ пеш барои ترور сафири ин режим дар Мексика талош кардааст.

