Ароқчӣ: Режими Исроил манбаи аслии бесуботӣ дар минтақаи мост

Ба гузориши хабаргузории Абно, Сайидаббос Ароқчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, ба изҳороти ахири нахуствазири режими саҳюнистӣ, ки гуфта буд "агар Исроил дар ин ҷо намебуд, Ховари Миёна вуҷуд надошт" вокуниш нишон дод ва дар кинояе навишт:
"Ин ба истилоҳ 'лангари амният дар Ховари Миёна':
-
Ба иттиҳоми наслкушӣ ва ҷиноёти ҷангӣ таҳти пайгарди қонунӣ қарор дорад;
-
Низоми апартеидро бар 7,5 миллион фаластинӣ таҳмил кардааст;
-
Дар соли гузашта 7 кишварро бомбаборон кардааст;
-
Ва сарзаминҳои Фаластин, Лубнон ва Сурияро ишғол кардааст.
Режими Исроил манбаи аслии бесуботӣ дар минтақаи мост."
