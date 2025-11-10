Фирори Венесуэлаиҳо аз Иёлоти Муттаҳида; Амрико дигар барои паноҳҷӯён амн нест

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Вошингтон Пост, дар шароите ки садҳо ҳазор Венесуэлаӣ дар солҳои ахир ба Амрико муҳоҷират карда буданд ва ҳатто бахше аз онҳо ҳозир ба гирифтани паноҳандагӣ аз ин кишвар шуда буданд, Идораи муҳоҷирати Амрико то ҷумъаи гузашта ба онҳо мӯҳлат дод то хоки Иёлоти Муттаҳидаро тарк кунанд.
Ин рӯзномаи амрикоӣ навишт: "Садҳо ҳазор шаҳрванди Венесуэлаии сокини Амрико дар пай поёни мӯҳлати Идораи муҳоҷират, маҷбур ба тарки Иёлоти Муттаҳида ё талош барои ёфтани роҳе барои идомаи иқомат шудаанд. Бисёре аз ин афрод касбукорҳои худро мебанданд, хонаҳояшонро мефурӯшанд ва барои хуруҷ аз Амрико омода мешаванд."
Вазъияти ҳимояти муваққат аз атбои хориҷӣ дар шароити буҳронии кишварашон, ба муҳоҷирон иҷоза медиҳад дар шароити изтирорӣ дар Амрико боқӣ бимонанд. Ҷумъаи гузашта, вазъияти ҳимояти муваққат барои шаҳрвандони Венесуэлаӣ мунқазӣ шуд. Давлати Амрико дар ҳоли маҳдуд кардани дастрасӣ ба имтиёзҳои паноҳандагӣ, таваққуфи барномаҳои бознишастагӣ ва поён додани ҳимоятҳои башардӯстона барои шаҳрвандони Венесуэла, Ҳондурас ва Никарагуа аст.
Маълумот нишон медиҳад, ки Идораи муҳоҷирати Амрико, шумори боздоштҳо ва иъмоли сиёсатҳои муҳоҷиратии худро ба шиддат афзоиш дода ва зарфияти марказҳои боздоштро ду баробар кардааст. Илова бар ин, Конгресси Амрико буҷае наздик ба 170 миллиард доллар барои амнияти марзҳо ва иҷрои сиёсатҳои муҳоҷират тасвиб кардааст.
Гуруҳҳои мудофеъи ҳуқуқи муҳоҷирон ва бархе ниҳодҳои байналмилалӣ ин иқдомро мавриди интиқод қарор дода ва хостори ҳимояти бештар аз муҳоҷирони осебпазир шудаанд.
Your Comment