Агар дар баробари сионистҳо наистем, сулҳ ё ҷангро бар мо таҳмил хоҳанд кард

Ба гузориши хабарнигори Абно, Муҳаммадбоқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар нишаст бо фаъолони иқтисодии Покистон ва Эрон, гуфт: "Дар ҷанги 12-рӯзаи Эрон бо режими сионистӣ, миллати Покистон бо рӯҳияи ҳақталабӣ, адолатхоҳӣ ва он дарки амиқу дақиқ ва ташхиси саривақтӣ, ба майдон омаданд ва аз миллат, давлат ва нерӯҳои мусаллаҳи Эрон ҳимоят ва дифоъ карданд ва дар ҳама арсаҳои сиёсӣ дар сатҳи минтақа ва байналмилалӣ ва дар афкори умумӣ ин корро карданд."
Вай афзуд: "Ин ҳушмандии ҳимоят ва дарёфти миллати Покистон ҳамеша дар зеҳну рӯҳ ва равони миллати Эрон боқӣ хоҳад монд, бинобар ин, ман вазифаи худ медонам, ки ташаккур кунам ва дар ҳамон айём тасмими банда бар он шуд, ки нахустин сафари хориҷиро баъд аз он набарди 12-рӯза ба Покистон дошта бошам, ки ин тақдир ва ташаккурро ба сурати ҳузурӣ анҷом диҳам, ки Худоро шукргузорам, ки ин тавфиқ анҷом шуд."
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ таъкид кард: "Режими сионистӣ дар тӯли қариб ба 80 сол аз соли 1948 то кунун, ки бо тасвиби Шӯрои Амният дар сарзаминҳои ишғолӣ мустақар шуд ва ин ғуддаи саратонӣ шакл гирифт, ҳамвора бар уммати исломӣ ва бахусус миллати Фаластин фишор ворид карда ва муртакиби қатлу ҷиноят шудааст, ки авҷи онро дар Ғазза мушоҳида кардем."
Имрӯз масъалаи Фаластин на танҳо мавзӯи исломӣ, балки масъалаи инсонӣ ва ҷаҳонӣ аст
Қолибоф бо дуруд ба мардуми Ғазза баён кард: "Миллати Фаластин дар ду соли ахир бо шаҷоат истодагӣ карданд, шаҳид доданд, аммо таслим нашуданд. Имрӯз масъалаи Фаластин на танҳо мавзӯи исломӣ, балки масъалаи инсонӣ ва ҷаҳонӣ аст ва ҳатто дар донишгоҳҳои Амрико низ аз он ҳимоят мешавад." Вай афзуд: "Режими сионистӣ ҳамчунон ба дунболи тавсиаи сарзаминӣ аст ва ҳадафи ниҳоии он, ҳазфи ҳар давлати исломии мустақил ва пуриқтидор дар минтақа аст, зеро чунин давлатеро таҳдиде барои бақои худ медонад."
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ изҳор кард: "Агар дар баробари режими сионистӣ наистем, ё сулҳи таҳмилӣ монанди тарҳи Иброҳимро таҳмил мекунад, ё ҷангро. Онҳо мантиқе ҷуз зӯр ва қудрат надоранд, бинобар ин бояд дар баробарашон истод ва посухи дандоншикан дод."
Вай идома дод: "Дар таҷовузе, ки режими сионистӣ оғозгари он буд ва Амрико низ дар он дахолати мустақим дошт, Эрони исломӣ барои нахустин бор аз сӯи уммати исломӣ дар баробари ин режим истод ва посухе кӯбанда дод. Барои нахустин бор дар таърихи ин режими номашрӯъ, Телавив ва марказҳои низомии он бо дақиқат ва ҳаҷми боло ҳадаф қарор гирифтанд. Осори ин посух дар рӯзҳои шашуму ҳафтуми ҷанг ошкор шуд ва онҳо дар пайи оташбас буданд. Дар ҳамин росто, муовини раисиҷумҳури Амрико хостори дидор бо вазири умури хориҷаи Эрон шуд то оташбас барқарор шавад."
Шумо ҷангро оғоз кардед ва поёни он бо мост
Раиси қувваи муқнинна унвон кард: "Посухи Эрон равшан буд; шумо ҷангро оғоз кардед ва поёни он бо мост. Ҷанг замоне поён меёбад, ки охирин ҳамларо мо анҷом диҳем." Вай афзуд: "Ҳангоме ки Амрико бар хилофи қавонини байналмилалӣ ба Эрон ҳамла ва 14 бомб бар таъсисоти ҳастаӣ партоб кард, дар камтар аз 24 соат, 14 мушаки сангини Эрон бар мақарри фармондеҳии Амрико (СЕНТКОМ) фуруд омад ва ҳатто радари марказии онҳо ҳадаф қарор гирифт."
Қолибоф баён кард: "Ваҳдати уммати исломӣ ва инсиҷоми давлатҳои мусулмон як вазифаи динӣ ва илоҳӣ аст. Уммати исломӣ бояд барои кишварҳое, ки ба дунболи оддисозии равобит бо режими сионистӣ ҳастанд, ҳазинаи ин иқдомро боло барад."
Вай афзуд: "Эрон бо вуҷуди ҳама таҳримҳо ва фишорҳо, дар арсаи илмӣ ва бахусус саноати ҳастаӣ ба пешрафтҳои чашмгире даст ёфтааст. Ин дастовардҳо ҳосили тавон ва ҳуши ҷавонони эронӣ аст."
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ таъкид кард: "Эрон ҳаргиз ба дунболи силоҳи ҳастаӣ нахоҳад рафт, аммо аз дониш ва фановарии он дар ҳавзаҳои пизишкӣ ва саломат баҳра хоҳад бурд. Эрон дар улуми нано ва боё дар лабаи фановарӣ қарор дорад ва тавсиаи ин ҳавзаҳо ниёзманд тадовуми талош ва ҳамкориҳои илмӣ, аз ҷумла бо Покистон, аст."
