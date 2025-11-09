Мақомоти амрикоӣ паёми тундеро барои давлати Лубнон дар бораи Ҳизбуллоҳ интиқол медиҳанд

Бино ба гузориши хабаргузории АБНО, шабакаи «Ал-Ҳадас» гузориш дод, ки ҳайате аз Вазорати хазинадории Амрико қарор аст имрӯз (якшанбе) дар Бейрут бо Ҷузф Аъун, раисҷумҳури Лубнон дидор кунад.
Дар ҳамин ҳол, бахши инглисии шабакаи Ал-Ҳадас низ ба нақл аз манобеъи худ гузориш дод, ки ду мақоми баландпояи Кохи Сафед низ имрӯз роҳии Бейрут хоҳанд шуд.
Ин ду мақоми амрикоӣ паёми тундеро аз сӯи Вошингтон ба давлати Лубнон дар бораи Ҳизбуллоҳ интиқол медиҳанд.
Хазинадории Амрико низ эълом кард, ки ин ҳайат барои он чи баррасии роҳҳои фишор бар Эрон иддао шудааст, роҳии Аврупо ва минтақа хоҳад шуд.
Аз сӯи дигар, шабакаи Кан-и режими саҳюнистӣ эълом кард, ки «Исроил» ба мақомоти амрикоии нозир бар иҷрои тавофуқи оташбас бо Лубнон ҳушдор додааст, ки Ҳизбуллоҳ тайи ҳафтаҳои ахир садҳо мушакро аз Сурия ба Лубнон мунтақил карда, сакуҳои партоби мушаки осебдидаи худро бозсозӣ карда ва ҳазорон нерӯи ҷадид ҷазб кардааст; иқдоме, ки ба иддаои Тел-Авив, нақзи сареҳи тасмими давлати Лубнон мабнӣ бар халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ аст.
Бино бар ин гузориш, «Исроил» тавассути амрикоиҳо паёме ба артиши Лубнон мунтақил карда ва муддаӣ шудааст: "Шумо дар баробари Ҳизбуллоҳ ба андозае, ки лозим аст, иқдом намекунед, бинобар ин Исроил ба ҳамлаҳои худ дар Лубнон идома хоҳад дод."
Your Comment