Ирландия дархости таҳрими футболи Исроил дар Аврупоро тасвиб кард

Бино ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз шабакаи Ал-Арабӣ, Федератсияи футболи Ирландия (FAI) шаби шанбе бо аксарияти оро ба тарҳе раъй дод, ки бар асоси он, ҳайати мудираи ин федератсия муваззаф мешавад то аз Иттиҳодияи футболи Аврупо (УЕФА) бихоҳад, то мушорикати Исроил дар тамоми мусобиқоти худро форӣ таалуқ кунад.
Федератсияи футболи Ирландия дар баёнияе эълом кард: "Ин пешниҳод бо 74 раъйи мувофиқ дар баробари 7 раъйи мухолиф ва ду раъйи мумтанеъ ба тасвиб расид."
Дар матни ин мусавваба омадааст, ки Федератсияи футболи Исроил бо нақзи ду банди муқаррароти УЕФА рӯ ба рӯ аст; яке иҷро накардани сиёсати муассир дар муқобила бо нажодпарастӣ ва дигаре он ки клубҳоеро дар сарзаминҳои ишғолӣ бидуни мувофиқати Федератсияи футболи Фаластин созмондиҳӣ кардааст.
Your Comment