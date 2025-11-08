Ҳамос аз содироти ҳукми боздошти 37 масъули саҳюнист аз ҷониби Туркия истиқбол кард ‌ Ҷунбиши Ҳамос дар баёнияе аз содироти ҳукми боздошти 37 мақоми с

Ба гузориши Маркази иттилоърасонии Фаластин, Ҳамос дар ин баёния афзуд: "Ин иқдоми арзишманд, мавзеъгириҳои асили миллат ва раҳбарии Туркияро, ки тарафдори адолат, инсоният ва бародарӣ бо мардуми мазлуми Фаластин ҳастанд, мавриди таъкид қарор медиҳад; мардуме, ки бо ваҳшиёнатарин ҷанги наслкушӣ дар таърихи муосир аз сӯи ҷинояткорони ҷангӣ ва раҳбарони ишғолгар ва фашист мувоҷеҳ буда ва ҳастанд."
Ин ҷунбиш идома дод: "Мо аз тамоми кишварҳои ҷаҳон ва ниҳодҳои қазоӣ мехоҳем, ки ёддоштҳои ҳуқуқӣ барои таъқиб ва пайгарди раҳбарони режими ишғолгар ва террористи саҳюнистӣ дар ҳар куҷое, ки ҳастанд содир кунанд ва онҳоро ба додгоҳҳо бикашонанд ва ба хотири ҷиноёти зидди башарӣ бозхост ва муҷозот кунанд."
Гуфтанист, ки Додситонии Истанбул ҳукми боздошти 37 саҳюнистро ба иттиҳоми "наслкушӣ" содир кардааст; дар миёни номҳои муттаҳамон, номи "Бинёмин Нетаняҳу" нахуствазири режими ишғолгари саҳюнистӣ низ дида мешавад.
