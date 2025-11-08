  1. Home
8 Ноябр 2025 - 09:46
News ID: 1747837
Source: ABNA
Ҳамос аз содироти ҳукми боздошти 37 масъули саҳюнист аз ҷониби Туркия истиқбол кард ‌ Ҷунбиши Ҳамос дар баёнияе аз содироти ҳукми боздошти 37 мақоми с

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Маркази иттилоърасонии Фаластин, Ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос бо судури баёнияе аз содироти ҳукми боздошти 37 мақоми саҳюнистӣ тавассути Додситонии кулли Истанбул, аз ҷумла ҷинояткори ҷангӣ "Бинёмин Нетаняҳу" нахуст вазири режими саҳюнистӣ ва ҳамчунин "Йоав Галант" ва "Исроел Катс" ду вазири ҷанги террористии собиқ ва кунунии ин режим истиқбол кард.

Ба гузориши Маркази иттилоърасонии Фаластин, Ҳамос дар ин баёния афзуд: "Ин иқдоми арзишманд, мавзеъгириҳои асили миллат ва раҳбарии Туркияро, ки тарафдори адолат, инсоният ва бародарӣ бо мардуми мазлуми Фаластин ҳастанд, мавриди таъкид қарор медиҳад; мардуме, ки бо ваҳшиёнатарин ҷанги наслкушӣ дар таърихи муосир аз сӯи ҷинояткорони ҷангӣ ва раҳбарони ишғолгар ва фашист мувоҷеҳ буда ва ҳастанд."

Ин ҷунбиш идома дод: "Мо аз тамоми кишварҳои ҷаҳон ва ниҳодҳои қазоӣ мехоҳем, ки ёддоштҳои ҳуқуқӣ барои таъқиб ва пайгарди раҳбарони режими ишғолгар ва террористи саҳюнистӣ дар ҳар куҷое, ки ҳастанд содир кунанд ва онҳоро ба додгоҳҳо бикашонанд ва ба хотири ҷиноёти зидди башарӣ бозхост ва муҷозот кунанд."

Гуфтанист, ки Додситонии Истанбул ҳукми боздошти 37 саҳюнистро ба иттиҳоми "наслкушӣ" содир кардааст; дар миёни номҳои муттаҳамон, номи "Бинёмин Нетаняҳу" нахуствазири режими ишғолгари саҳюнистӣ низ дида мешавад.

