Тасдиқи Маншури Куруш рамзи идомаи ҳузури Эрон дар виҷдони тамаддуни башарӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абно, Масъуд Пезешкиён, Президенти кишвари мо, дар шабакаи иҷтимоии Х навишт: "Тасдиқи Маншури Куруш дар ЮНЕСКО нишонаи идомаи ҳузури Эрон дар виҷдони тамаддуни башарӣ аст. Эрон сарчашмаи фарҳанги гуфтугӯ, таҳаммул, адолат ва ҳамзистӣ аст. Эрони исломӣ имрӯз ҳам метавонад илҳомбахши сулҳу ҳамбастагӣ дар минтақа ва ҷаҳон бошад."
8 Ноябр 2025 - 09:44
News ID: 1747833
Source: ABNA
