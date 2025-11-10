Мадуро: "Ҳеҷ гуна қайюмиятеро қабул нахоҳем кард"

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маядин, «Николас Мадуро» дар паёме хитоб ба Анҷумани сарони Ҷомеаи кишварҳои Амрикои Лотин ва Кариб (СЕЛАК) ва Иттиҳодияи Аврупо гуфт: "Аз раҳбарон мехоҳам, ки ин анҷуманро ба иқдоми қотеъ барои эъломи дифои бидуни қайду шарт аз Амрикои мо табдил кунанд."
Вай афзуд: "Венесуэла комилан возеҳ эълом мекунад, ки ҳеҷ гуна қайюмиятеро қабул намекунад ва нахоҳад кард."
Гуфтанист, ки давлати Доналд Трамп, раисҷумҳури пешини Амрико, ба баҳонаи мубориза бо қочоқчиёни маводи мухаддир ҷангеро алайҳи Венесуэла оғоз карда ва бархе аз аҳдофро дар ин кишвар бомбаборон кардааст. Амрико ҳамзамон бо ин ҳамлаҳо Венесуэларо аз назари сиёсӣ низ таҳти фишор қарор додааст то битавонад Мадуроро аз қудрат барканор ва нуфузи ӯро дар минтақа маҳор кунад.
