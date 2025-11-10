Сенати Амрико ба поёни таътили 40-рӯзаи давлатӣ раъйи мусбат дод

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ҳилл, раъйи мусбати Сенат, нахустин гоми амалӣ барои поён додан ба таътили 40-рӯзаи давлат ба шумор меравад.
Гурӯҳе аз сенаторҳои демократи миёнарав ва хаста аз идомаи банбасти сиёсӣ, бо ҷумҳурихоҳон ҳамроҳ шуданд то мусаввабаи муваққати Маҷлиси намояндагон маъруф ба «Қатъномаи истимрори таъмини буҷа» дар Сенат ба ҷараён биафтад. Демократҳо пештар дар 14 маврид ҷилавгири аз пешбурди ҳамин лоиҳаро гирифта буданд.
Фишорҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бар миёнаравҳо
Поён ёфтани буҷаи барномаи ғизоии кумакӣ дар аввали ноябр ва камбуди шадиди нерӯи контроли парвоз, фишор бар миёнаравҳои демократро ба шиддат афзоиш дода буд. Ҳашт сенатори демократ, аз ҷумла «Дик Дурбин», ки дар поёни сол бознишаста мешавад, «Ҷин Шоҳин», «Магги Ҳасан», «Тим Кейн», ва «Ангeс Кинг»-и мустақил аммо ҳамсӯ бо демократҳо, ба лоиҳаи Маҷлиси намояндагон раъйи мусбат доданд.
«Ҷон Феттерман» ва «Катрин Кортз Масто» низ, ки пештар мавзеъи ҳимояти худро эълом карда буданд, мувофиқи мусавваба раъй доданд.
Ҷузъиёти тавофуқ ва нақши раҳбарони ду ҳизб
Қарор аст «Ҷон Тун», раҳбари аксарияти ҷумҳурихоҳи Сенат, лоиҳаи Маҷлиси намояндагонро бо нусхаи ислоҳии ҷадид, ки дар ҳамкорӣ бо Шоҳин, Ҳасан, Кинг ва дигарон тадвин шуда, ҷойгузин кунад. Шоҳин ба унвони узви Кумитаи тахсиси буҷа, ҳамроҳ бо раиси ин кумита «Сюзан Каллинз» бар тадвини бастаи буҷавӣ назорат дошт.
Бар асоси ин тарҳ, буҷаи сохтусозҳои низомӣ, умури куҳнасарбозон, Вазорати кишоварзӣ ва ниҳоди қонунгузорӣ то 30 сентябри 2026 таъмин мешавад ва соири бахшҳои давлат то 30 январи 2026 таҳти пӯшиши мусаввабаи муваққат қарор хоҳанд гирифт.
Ин тавофуқ ҳамчунин шомили ҳифзи беш аз чаҳор ҳазор корманди федеролӣ аст, ки дар давраи таътилӣ дар маърази ихроҷ қарор гирифта буданд. Илова бар он, давлати Трамп то поёни давраи мусаввабаи муваққат ҳаққи иҷрои таъдили нерӯро нахоҳад дошт. «Тим Кейн» дар музокироти марбут ба замони амнияти шуғлии кормандон нақши муҳимме ифо кардааст.
Гоми баъдӣ: Бозгашти Маҷлиси намояндагон пас аз таътили ҳафтҳафтаӣ
Бо тасвиби ин тарҳ дар Сенат, Маҷлиси намояндагон бояд пас аз ҳафт ҳафта таътилӣ ба Вошингтон бозгардад то лоиҳаи ниҳоиро барои имзои Трамп тасвиб кунад.
Ба унвони бахше аз тавофуқи густарда, Тун мутааҳҳид шудааст, ки раъйгирӣ дар мавриди тамдиди ёриҳои афзоишёфтаи бимаи дармонӣ дар чорчӯби қонуни муроқибати мақруна ба сарфа (Обомакер), ки дар январ мунқазӣ мешавад, дар охирҳои соли ҷорӣ баргузор кунад; ҳарчанд замонисте барои тасвиби он дар Сенат ё раъйгирӣ дар Маҷлиси намояндагон вуҷуд надорад.
Ихтилофоти дохилии демократҳо идома дорад
Ин тавофуқ дар ҳоле шакл гирифт, ки музокироти фишурдаи Сенат тӯли ҳафтаҳои ахир идома дошт. Шуморе аз демократҳое, ки дар раванди музокирот ҳузури фаъол доштанд, аз ҷумла «Гeрӣ Питерз», «Алисия Слаткин», «Ҷон Осафф», «Тeммӣ Болдвин» ва «Питер Велч», дар ниҳоят алайҳи оғози баррасии лоиҳа раъй доданд.
Слаткин пас аз ҷаласаи демократҳо ба хабарнигорон гуфт, аз замоне ки рӯшан шуд тамдиди ёриҳои Обомакер дар матни тавофуқ гунҷонда намешавад, аз музокирот фосила гирифтааст. Вай афзуд: "Ҳамеша гуфтаам тавофуқ бояд иқдоми мушаххас дар ҳавзаи дармонӣ дошта бошад, ва ба назар мерасад чунин чизе муҳаққақ нашудааст."
