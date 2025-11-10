Ҷузъиёти сафари як ҳайати баландпояи русӣ ба Миср

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, Хадамоти матбуотии Шӯрои амнияти Русия эълом кард, ки «Сергей Шойгу», дабири Шӯрои амнияти Русия, рӯзи якшанбе дар раъси як ҳайати байнисозмонӣ барои музокира бо раҳбарони аршади сиёсӣ ва низомии Миср вориди Қоҳира шуд.
Дар фурудгоҳ, «Фоиза Абул-Наҷо», мушовири амнияти миллии Миср ва «Георгий Борисенко», сафири Русия дар Миср, аз Шойгу истиқбол карданд.
Бар асоси ин гузориш, ҳайати русӣ қарор аст бо Абдулфаттоҳ Сиси, раисҷумҳури Миср, Фоиза Абул-Наҷо, мушовири раисҷумҳур, Бадр Абдулаатӣ, вазири умури хориҷии Миср, Абдулмунъим Эл-Тeррас, вазири дифоъ ва саноии низомӣ ва дигар мақомоти амниятии Миср дидор кунад.
Ин ҳайати русӣ шомили намояндагоне аз Вазорати кишвар, Вазорати умури хориҷа, Вазорати додгустарӣ, Саноат ва тиҷорат, Хадамоти федероли ҳамкориҳои низомӣ-фаннӣ, Роскосмос, РосАтом ва дигарон аст.
Ҳамкориҳои дуҷониба, шомили робитаҳои низомӣ ва низомӣ-фаннӣ, гуфтугӯи нерӯҳои интизомӣ ва хадамоти вижа (амнияти иттилоот ва мубориза бо терроризм) ва лоиҳаҳои роҳбурдӣ дар заминаҳои тиҷорат, энержӣ ва амнияти ғизоӣ дастури кори ин дидорҳост.
