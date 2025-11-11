  1. Home
Трамп: Дар остонаи тавофуқи мутафовите бо Ҳинд ҳастем

11 Ноябр 2025 - 11:07
News ID: 1749195
Source: ABNA
Раисиҷумҳури Амрико гуфт, ки кишвараш дар остонаи тавофуқе бо Ҳинд аст, ки бо тавофуқоти гузашта мутафовит аст.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико гуфт: «Ҳинд қавитарин шарики мо дар минтақаи уқёнуси Ҳинд аст.»

Вай афзуд: «Мо дар остонаи тавофуқе бо Ҳинд ҳастем, ки бо тавофуқоти гузашта мутафовит аст.»

Трамп чанд рӯз қабл бо баёни ин ки «Нарендра Модӣ», нахуствазири Ҳинд, дӯсти вай аст; гуфт: «Ҳинд хариди нафти худ аз Русияро коҳиш додааст.»

Вай ҳамчунин эълом кард, ки ба даъвати нахуствазири Ҳинд қасд дорад соли оянда ба ин кишвар сафар кунад.

Трамп авоили соли ҷорӣ таърифаҳои 50-дарсадӣ бар содироти Ҳинд ба Амрико вазъ кард, то аз ин тариқ битавонад Деҳлӣ Навро маҷбур ба таваққуфи хариди нафт аз Русия кунад.

Ин амр мӯҷиби ташдиди танишҳо байни ду тараф шуда буд.

