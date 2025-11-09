Таҳлилгари саҳюнистӣ: Халъи силоҳи комили Ҳизбуллоҳ ва Ҳамос имкон надорад

Бино ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз Йедиъот Аҳаранот, Майкл Милштайн, раиси Анҷумани пажӯҳишҳои Фаластин дар Донишгоҳи Тел-Авив, эътироф кард, ки халъи силоҳи комили Ҳизбуллоҳ ва Ҳамос бо монеъҳои бузурге аз ҳайси иҷроӣ шудан рӯ ба рӯ аст.
Вай илова кард, ки таҳқиқи ин ҳадаф ба ишғоли густардаи ҷануби Лубнон ва чӣ басо Навори Ғазза ва боқӣ мондани низомиёни саҳюнистӣ дар ин ду минтақа ба муддати тӯлонӣ ниёз дорад, ки дар ниҳоят табаъоти сиёсӣ, низомӣ ва иқтисодии сангине барои Тел-Авив хоҳад дошт.
Милштайн баён кард, ки бояд даст аз таваҳҳумоти низомӣ ва сиёсӣ барои таҳқиқи аҳдофи ғайривоқеӣ бардошт, чаро ки тарсими ин аҳдофи якҷониба метавонад ба ҷангҳои тӯлонӣ хатм шавад, ки ҷойгоҳи байналмилалии режими саҳюнистиро беш аз пеш тазъиф карда ва ба ботлоқҳое суқ медиҳад, ки поён надорад. Набояд шиорҳое монанди нобудии Ҳизбуллоҳ сар дод, чаро ки ба дунболи он савол пеш меояд, оё ин шиор қобили иҷро аст ва чӣ натиҷаҳои амалӣ дорад?
