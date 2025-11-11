Ҳамлаи террористӣ ба донишкадаи афсарӣ дар Покистон

Ба гузориши хабаргузории Абно, Равобити умумии артиши Покистон (ISPR) эълом кард, ки имрӯз душанбе, дар ҷараёни ҳамлае ба донишкадаи «Кадат Воно» дар Вазиристони Ҷанубӣ, дар ҳоле ки нерӯҳои амниятӣ дар ҳоли анҷоми амалиёти поксозӣ дар ин маркази омӯзишӣ буданд, ҳадди ақал 2 террорист кушта шуданд.
Бахши расонаии артиш эълом кард, ки талоши аввалияи террористҳо барои нуфуз ба маҳаллаи амниятӣ бо «вокуниши ҳушёрона ва қотеъи нерӯҳои худӣ» хансо шуд.
Бо ин ҳол, ҳамлаварон сипас як василаи нақлияи бомбгузоришударо ба дарвозаи аслии донишкадаи афсарӣ кӯбиданд, ки боиси фурӯ рехтани он ва осеб расондан ба сохтори муҷовир шуд.
Террористҳо сипас вориди маркази омӯзишӣ шуданд ва «дар блоки маъмурии донишкада ба дом афтоданд».
Равобити умумии артиши Покистон илова кард: «Нерӯҳои худӣ бо нишон додани шаҷоати тазалзулнапазир ва бартарии ҳирфаӣ, бо дақиқӣ бо ҳамлаварон даргир шуданд.»
Your Comment