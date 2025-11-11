Ҳодисаи хунин дар пойтахти Ҳинд; таркиш дар наздикии Қалъаи Сурх (Лал-Қалъа) 9 қурбонӣ гирифт

Ба гузориши Хабаргузории Байналмилалии Аҳли Байт (а) – Абно – манбаъҳои хабарии Ҳинд эълом карданд, ки асри имрӯз дар наздикии истгоҳи метрои Қалъаи Сурх дар Деҳлии Нав таркише рух дод, ки то кунун марги 9 нафар дар ин ҳодиса таъйид шудааст.
Расонаҳои Ҳиндӣ гузориш доданд, ки ин таркиш дар наздикии дарвозаи рақами яки истгоҳи метрои Қалъаи Сурх ва дар дохили як худрав рух додааст. Ҳанӯз навъ ва иллати таркиш мушаххас нашуда ва таҳқиқот дар ин замина идома дорад.
Оташсӯзии густарда пас аз таркиш
Ба гуфтаи Идораи оташнишонии Деҳлӣ, таркиш мӯҷиби шӯълавар шудани шаш худрав ва се дастгоҳ рикшо шуд. Нерӯҳои оташнишонӣ муваффақ шуданд ҳариқро маҳор кунанд.
Расонаҳои маҳаллӣ гузориш доданд, ки аҷсоди 9 қурбонии ин ҳодиса ба бемористон мунтақил шудааст. Ҳанӯз иттилооте дар бораи ҳувияти қурбониён ва шумори эҳтимолии захмиён мунташир нашудааст.
Ибҳом дар моҳияти таркиш
Мақомоти амниятии Ҳинд эълом кардаанд, ки баррасиҳои аввалия барои шиносоии моҳияти таркиш ва эҳтимоли террористӣ будани он оғоз шудааст.
