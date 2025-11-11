Аҳмад ал-Шаръ дар Кохи Сафед; дидоре бидуни ташрифот ва бо паёмҳои пинҳон

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) – Абно – Вазорати умури хориҷаи Сурия эълом кард, ки Иёлоти Муттаҳида бори дигар ҳимояти худро аз дастрасӣ ба тавофуқи амниятӣ миёни Исроил ва Сурия эълом кардааст.
Ин мавзеъ пас аз дидори вазирони хориҷаи Амрико, Сурия ва Туркия дар Вошингтон ва дар ҷараёни сафари расмии Аҳмад ал-Шаръ, раисиҷумҳури Сурия, ба Иёлоти Муттаҳида матраҳ шуд.
Дар ҳамин росто, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, изҳор дошт, ки давлаташ дар ҳоли ҳамкорӣ бо Исроил барои беҳбуди равобит бо Сурия аст. Вай дар посух ба пурсише дар бораи гузаштаи раисиҷумҳури Сурия, ки то муддати кӯтоҳе пеш дар феҳристи сиёҳи Вошингтон ба унвони яке аз фармондеҳони собиқи Ал-Қоида қарор дошт, гуфт: «Бархе мегӯянд гузаштааш пур аз таниш будааст… ҳамаи мо гузаштаи пур аз таниш доштаем».
Асъад ал-Шайбонӣ, вазири хориҷаи Сурия, низ дидор миёни Ал-Шаръ ва Трампро «созанда» тавсиф кард ва гуфт, ки дар ин нишаст, бар ҳимоят аз ваҳдати миллии Сурия ва бозсозии кишвар таъкид шудааст.
Ӯ дар паёме дар шабакаи иҷтимоии «Х» навишт: «Ин дидор пас аз моҳҳо омодагии фишурда баргузор шуд ва тамоми абъоди парвандаи Сурия мавриди баррасӣ қарор гирифт».
Сафаре бидуни ташрифот ва нигоҳҳо ба натоиҷ
Сафари Аҳмад ал-Шаръ, раисиҷумҳури интиқолии Сурия, ба Иёлоти Муттаҳида бо истиқболи сард ва ҳисобшудае аз сӯи Вошингтон ҳамроҳ буд; ба гунае, ки вай аз дари пуштӣ вориди Кохи Сафед шуд. Ин нишонае аз равобити машрути Амрико ва раванди озмоишӣ дар масири оддисозии сиёсӣ аст.
«Ал-Ахбор»-и Лубнон навишт: Дар ҳоле ки мақомоти интиқолии Сурия ин сафарро торихӣ тавсиф карда ва онро нахустин ҳузури як раисиҷумҳури Сурӣ дар хоки Амрико донистанд, давлати Иёлоти Муттаҳида бидуни ҳеҷ гуна ташрифоти расмӣ, мизбони Ал-Шаръ буд. Дидори вай бо Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, пушти дарҳои баста анҷом шуд ва ҷузъиёти муҳиме аз он мунташир нашудааст.
Кохи Сафед танҳо бо судури баёнияи кӯтоҳ эълом кард, ки Трамп бо Ал-Шаръ дидор кардааст. Ҳамзамон, Вазорати хазонадории Амрико ёдовар шуд, ки тамоми таҳримҳои аъмолшуда алайҳи Сурия, аз ҷумла таҳримҳои раёсатҷумҳурӣ ва қонуни «Қайсар», ба ҳолати таълиқ даромадаанд.
Дар баёнияе, ки раёсатҷумҳурии Сурия мунташир кард, омадааст, ки ин дидор бо ҳузури Асъад ал-Шайбонӣ ва Марко Рубио, вазирони хориҷаи ду кишвар баргузор шуда ва меҳвари гуфтугӯҳо равобити дуҷониба, роҳҳои тавсеаи он ва масоили минтақаӣ ва байналмилалии муштарак будааст.
Ин сафар пас аз муқаддимоти густардае аз сӯи Вошингтон анҷом шуд, аз ҷумла ҳазфи номи Аҳмад ал-Шаръ ва вазири кишвараш аз феҳристи терроризми Шӯрои Амният. Ҳадаф аз ин иқдомот, заминасозӣ барои пайвастани давлати интиқолии Сурия ба эътилофи байналмилалии зидди ДОЪИШ ва оғози давраи ҷадиде аз музокироти Сурия ва Исроил унвон шудааст. Томас Баррак, фиристодаи вижаи Амрико ба Сурия, ибрози умедворӣ карда, ки тавофуқе миёни Димишқ ва Тел-Авив то поёни соли ҷорӣ имзо шавад; тавофуқе, ки метавонад ба оддисозии равобит мунҷар шавад.
