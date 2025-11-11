Тасвиби ибтидоии тарҳи қонуни эъдоми асирони фаластинӣ дар Исроил

Ба гузориши хабаргузории Абно, парлумони режими саҳюнистӣ шаби гузашта дар нахустин баррасии худ тарҳи қонуни эъдоми асирони фаластиниро, ки аз сӯи яке аз намояндагони саҳюнистӣ ироа шуда буд, тасвиб кард.
Қарор аст дар марҳилаи баъдӣ ин тарҳ дар кумитаҳои тахассусии парлумони режими саҳюнистӣ баррасӣ шавад.
Дар марҳилаи нахусти тасвиби ин тарҳ 30 намоянда раъйи мусбат ва 19 намоянда раъйи манфӣ доданд.
Баъд аз тасвиби ибтидоии он, Итамар Бен Гвир, вазири амнияти дохилии режими саҳюнистӣ, ба шиддат шод шуда ва иқдом ба пахши ширинӣ дар парлумон кард!
Бар асоси ин қонун, ҳар касе, ки даст ба қатли як саҳюнистӣ бо аҳдофи «нажодпарастона» ва хадшадор кардани мавқеъи режими саҳюнистӣ бизанад, эъдом мешавад. Ҳамчунин ин ҳукм метавонад дар як додгоҳи низомӣ бо назари теъдоди ҳукме аз қозӣҳо ва на бо иҷмоъи онҳо содир шавад ва қобили тахфиф нест.
Рӯзи гузашта 9 созмони ҳуқуқи башари фаластинӣ дар баёнияи муштарак таъкид карданд, ки мақомоти режими ишғолгари саҳюнистӣ солҳост, ки бо истифода аз равишҳои мухталиф, ҳатто қабл аз тасвиби ҳар гуна қонуни расмӣ, эъдомҳоро анҷом медиҳанд.
Ин созмонҳои ҳуқуқӣ изофа карданд, ки хатарноктарин ҷанбаи ин қонун, атаф ба мосабақ шудани он аст, ки дар қонунҳои кайфарӣ бесобиқа аст ва қарор аст пас аз тасвиб ба сурати атаф ба мосабақ амалӣ шавад.
Дар ин баёния ҳамчунин омадааст, ки кобинаи режими саҳюнистӣ ва ба таври хос Итамар Бен Гвир, вазири амнияти дохилии ин режим, тавассути тасвиби ин қонун ба думболи «фароҳам кардани пӯшиши қонунӣ барои эъдомҳои дастҷамъӣ» аст, ки метавонад садҳо асири фаластинӣ, аз ҷумла аъзои гардидаҳои Қассом, ки дар ҷараёни ё пас аз амалиёти 7 октябри 2023 дастгир шудаанд, мавриди ҳадаф қарор диҳад.
