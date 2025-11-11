Мухолифати Артиши Лубнон бо дархости дағалонаи Тел-Авив

Ба гузориши хабаргузории Абно, Reuters бо нақл аз се масъули амниятии Лубнонӣ ва 2 масъули саҳюнистӣ гузориш дод, ки артиши Лубнон бо дархости дағалонаи режими саҳюнистӣ дар мавриди тафтиши хона ба хонаи манотиқи ҷанубии ин кишвар барои пайдо кардани силоҳ мухолифат кардааст.
Бар асоси ин гузориш, режими саҳюнистӣ тайи ҳафтаҳои гузашта аз Лубнон хоста ин иқдомро дар ростои халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ анҷом диҳад, аммо артиши ин кишвар таъкид кардааст, ки чунин иқдомоте метавонад ба оғози даргириҳои дохилӣ бианҷомад.
Масъулони Лубнонӣ дар гуфтугӯ бо Reuters таъкид карданд, ки Тел-Авив аз Байрут тафтиши хона ба хона мехоҳад, аммо ин иттифоқ ҳаргиз нахоҳад афтод.
Бо ин вуҷуд, артиши Лубнон дар ростои диктаҳои Амрико ва режими саҳюнистӣ муддаӣ шуда, ки метавонад то поёни соли ҷории мелодӣ ҷануби Лубнонро холӣ аз силоҳи Ҳизбуллоҳ эълом кунад.
Ин дар ҳолест, ки ҳамлаҳои заминӣ ва ҳавоии режими саҳюнистӣ алайҳи Лубнон бо вуҷуди иҷрои оташбас миёни ду тараф ҳамчунон идома дорад.
