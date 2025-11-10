Трамп: "Байден Амрикоро ба остонаи нобудӣ кашонид"

Ба гузориши хабаргузории Абно, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури пешини Амрико, дар паёме дар шабакаи иҷтимоии худ маъруф ба «Трус Сушиал» (Truth Social) навишт: "Ҷо Байден хоболуд, бидуни шак, бадтарин раисҷумҳури таърихи Амрико буд. Байден, ки дар натиҷаи фасодтарин интихоботе ки то кунун дар Иёлоти Муттаҳида дида шуда, ба қудрат расид, бар маҷмӯае аз фоҷеаҳои бесобиқа назорат дошт, ки кишвари моро ба остонаи нобудӣ кашонид. Сиёсатҳои ӯ боиси баландтарин таварруми сабтшуда то кунун шуд ва мунҷар ба аз даст рафтани беш аз 20 дарсад аз арзиши доллари Амрико дар 4 сол шуд."
Раиси ҷумҳури пешини Амрико идома дод: "Таслими ӯ дар Афғонистон аз ҷумла таҳқиромезтарин воқеаҳои таърихи Амрико буд. Русия бо дидани заъфи вайронгари Байден, ба Укроин ҳамла кард. Ҷо Байден, ки ҳам ба ӯ лақаби «хоболуд» ва ҳам «маъюб» дода буданд, таҳти султаи гардонандагони радикали худ қарор гирифт. Онҳо ва иттифоқчиёнашон дар расонаҳои ҷаълии (Fake News) талош карданд то заволи шадиди равонии ӯ ва истифодаи бесобиқааш аз худкори имзозан-ро пинҳон кунанд. Ӯ дафтари худро бо судури афвҳои фарогир барои ҷинояткорон ва авбошони демократи радикал ва ҳамчунин аъзои хонаводаи ҷинояткори Байден тарк кард."
