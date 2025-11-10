«Авн» хитоб ба ҳайати амрикоӣ: "Шарт барои вуруд ба музокира таваққуфи душманӣ аст"

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Русия-ул-Явм, «Ҷозеф Авн», раисҷумҳури Лубнон дар дидор бо як ҳайати амрикоӣ гуфт: "Гузинаи музокира аз ин воқеият ношӣ мешавад, ки ҷанг ҳеҷ натиҷае надоштааст."
Вай афзуд: "Музокирот ниёз ба як муҳити мусоид ва аз ҳама муҳимтар таваққуфи хусуматҳо ва дастёбӣ ба субот дар ҷануб дорад."
Шабакаи «Ал-Ҳадас» имрӯз эълом карда буд, ки ҳайате аз Вазорати хазинадории Амрико қарор аст имрӯз дар Бейрут бо Ҷозеф Авн, раисҷумҳури Лубнон дидор кунад.
Дар ҳамин ҳол, бахши англисии шабакаи Ал-Ҳадас низ ба нақл аз манобеи худ гузориш дод, ки ду мақоми баландпояи Кохи сафед низ имрӯз роҳии Бейрут хоҳанд шуд.
Ин шабака иддао кард, ки мақомоти амрикоӣ паёми тунд аз сӯи Вошингтон ба давлати Лубнон дар мавриди Ҳизбуллоҳ ҳастанд.
Хазинадории Амрико ҳамчунин эълом кард, ки ин ҳайат барои он чӣ баррасии роҳҳои фишор бар Эрон иддао шудааст, роҳии Аврупо ва минтақа хоҳад шуд.
Шабакаи Кан-и режими саҳюнистӣ низ эълом кард, ки «Исроил» ба мақомҳои амрикоӣ, ки назорат бар иҷрои тавофуқоти оташбас бо Лубнон доранд, ҳушдор додааст, ки Ҳизбуллоҳ тӯли ҳафтаҳои ахир садҳо мушак аз Сурия ба Лубнон мунтақил карда, сакӯҳои партоби мушаки осебдидаи худро бозсозӣ карда ва ҳазорон нерӯи ҷадид ҷазб кардааст; иқдоме, ки ба иддаои Талавив, нақзи сареҳи тасмими давлати Лубнон мабнӣ бар халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ аст.
Бино бар ин гузориш, «Исроил» тавассути амрикоиҳо паёме ба артиши Лубнон мунтақил карда ва иддао намудааст: "Шумо дар баробари Ҳизбуллоҳ ба андозае, ки лозим аст, иқдом намекунед, бинобар ин Исроил ба ҳамлаҳои худ дар Лубнон идома хоҳад дод."
