Узви аршади Ҳамос: "Мо ба тавофуқоти оташбас пойбанд ҳастем"

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Русия-ул-Явм, "Алӣ Барака", аз аъзои барҷастаи ҷунбиши Ҳамос гуфт: "Мо худро мутааҳҳид ба иҷрои муваффақонаи тавофуқоти оташбас медонем."
Вай афзуд: "Мо бо ҷониби мисрӣ барои ташкили кумитае ҷиҳати идораи Навори Ғазза тавофуқ кардем, аммо ишғолгарон аз ташкили он монеъ мешаванд."
Таҷовузоти режими саҳюнистӣ алайҳи Навори Ғазза тӯли соатҳои гузашта барангехта шуд, бо вуҷуди иддаои Амрико ва Телавив мабнӣ бар барқарории оташбас дар ин барика, ҳамчунон идома дорад.
Аз сӯи дигар, созмони Табибони бидуни марз эълом кард, ки вазъияти ҳазорон бемори фаластинӣ, ки шароити дастрасӣ ба дармонро надоранд, бисёр вахим аст ва онҳо бояд ҳарчи зудтар таҳти дармон қарор бигиранд.
